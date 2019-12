Starliner, test della Nasa fallisce: il video della partenza della navetta che ha lasciato la base di Cape Canaveral alle 12,37 ore italiane.

Niente da fare: l’esperimento ‘Starliner‘ della Nasa non è andato a buon fine. La navetta costruita dalla Boeing per l’agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d’America – secondo quanto riferito da ‘Il Fatto Quotidiano’ – non avrebbe infatti raggiunto la stazione al comando di Luca Parmitano (Agenzia Spaziale Europea) a causa di un problema relativo al sistema automatizzato.

LEGGI ANCHE >>> Scarpe Puma per videogiocatori, annunciato il prezzo: è caos – VIDEO

Starliner, il test della Nasa fallisce: il Video

La navicella Starliner avrebbe lasciato la base di Cape Canaveral ieri alle 12,37 ore italiane, ma a causa dell’anomalia avrebbe bruciato più carburante del previsto e non sarebbe arrivata dunque a destinazione. L’obiettivo, adesso, è di farla rientrare al più presto nella base dell’Esercito Usa di White Sands nel Nuovo Messico. Seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Zucchero di canna o bianco, scopriamo le differenze