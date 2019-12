Si torna a parlare di Nadia Toffa, grazie ad una sorprendente dichiarazione della madre, che annuncia: “Si era innamorata di un uomo dolce”

E’ ancora vivo nella mente di tutti il ricordo di Nadia Toffa. L’inviata e conduttrice delle Iene è rimasta nel cuore degli italiani, per la sua forza nel lottare contro una malattia incurabile. A tenere vivo il suo ricordo, non solo i colleghi, ma anche la madre Margherita, donna di 71 anni.

Così proprio Margherita nelle ultime ore si è lasciata andare ad una dolcissima confessione, secondo la quale Nadia si era innamorata di un uomo molto dolce. Andiamo a vedere cosa ha affermato Margherita in una recente intervista.

Nadia Toffa, la madre: “Era innamorata di un uomo dolcissimo”

Mamma Margherita rivela così al mondo, una confessione che le aveva fatto Nadia prima di morire: “Si era innamorata di un uomo dolcissimo, poi lo aveva allontanato…“. Così ha voluto iniziare l’intervista la donna, rivelando l’ultimo segreto di Nadia.

Poi la donna parlando delle feste natalizie ha dichiarato: “Quest’anno festeggeremo qui, in famiglia, come abbiamo sempre fatto. Lei ci sarà, c’è. La sento, ho fede. Abbiamo parlato tanto del dopo, credeva nella reincarnazione“.

La 71enne ha dichiarato che la figlia con i suoi servizi la faceva preoccupare: “Quanto mi faceva preoccupare con le sue inchieste… Quando è andata in Iraq non ho dormito fino al suo rientro in Italia. Ho imparato di più in quell’anno e mezzo con lei che in tutta la mia esistenza“.

Mamma Margherita, ha avuto anche la forza di raccontare gli ultimi giorni con la figlia, affermando: “Le ho raccontato una bugia: le ho detto che ero debilitata, che avevo bisogno di essere ricoverata alla Domus Salutis per delle cure. E le ho chiesto di venire con me, visto che avevamo promesso di non lasciarci. Non sapeva che è una struttura per malati terminali“.

Margherita ha concluso l’intervista, dando un particolare sull’ultimo uomo di cui Nadia si era innamorata: “Si era innamorata di un uomo dolcissimo, ma poi aveva allontanato anche lui con la scusa che non l’accompagnava a fare la chemio e la radio. Non era vero. Lui aveva capito e aveva rispettato la sua decisione“.

Margherita ha così mostrato una gran forza nel raccontare gli ultimi giorni di vita della figlia, stessa forza che ha mostrato Nadia nei suoi ultimi giorni di vita.

