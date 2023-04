Non ti serve la candeggina: 2 ingredienti casalinghi e il gioco è fatto

Il bucato ecosostenibile si avvale di due ingredienti naturali, facilmente reperibili nelle nostre case: il limone e l’aceto.

Indossare un capo fresco e profumato è un modo per iniziare al meglio la giornata: la sensazione di pulito è un toccasana per il nostro umore. Sarà perciò interessante sapere che alcuni prodotti facilmente reperibili in casa e destinati ad altri tipi di consumo, sono utili per il bucato. Si tratta di prodotti naturali ed economici, come l’aceto e il limone.

Preferirli significa inoltre fare delle scelte a ridotto impatto ambientale. Scopriamone insieme gli usi e benefici.

Il succo di limone, un alleato contro l’ingiallimento

Il succo di limone per lavare i panni era nel passato una scappatoia green ai detersivi chimici. Oggi che c’è una maggiore sensibilità ambientale e ci si sta orientando sempre più verso scelte ecosostenibili, a partire proprio dalle abitudini domestiche, la scelta di un prodotto naturale per la detersione dei panni potrebbe rappresentare una vera e propria svolta. Oltre a combattere lo sporco, il limone ha il potere di neutralizzare gli odori e proteggerci dall’ingiallimento dei tessuti.

Contro le macchie più ostinate sarà sufficiente strofinare con un panno del succo di limone con acqua tiepida e poi passare al lavaggio in lavatrice. In un’ottica green in cui nulla si scarta e tutto può essere recuperato, sappiate che anche la scorza di limone è un alleato per sbiancare e profumare i panni. Basta tagliarla e metterla in un sacchettino di cotone, poi inserirlo tra i panni sporchi nel cestello.

Come anti giallo invece basta aggiungere il succo di limone al detersivo, oppure fare un pre-lavaggio a mano lasciando in ammollo in un catino gli indumenti ingialliti. Sono aree particolarmente delicate e sensibili allo sporco polsini e colletti. Per garantirti una detersione ottimale sfrega mezzo limone su queste zone e lascia i capi in ammollo per circa un’ora. Poi passa alla lavatrice.

L’aceto, ammorbidente e salva colore

L’aceto bianco è un altro ingrediente economico e green alleato dell’igiene dei nostri capi. Molti conosceranno già la sua efficacia nella detersione, in pochi sapranno che si comporta come un buon ammorbidente e un salva colori. Può essere utilizzato al posto del normale detersivo (100 ml di aceto distillato sono sufficienti) oppure, per un’azione più mirata contro rossetti, fondotinta e make-up, in combinazione con il detersivo.

Vi ho accennato al suo potere come ammorbidente: versate direttamente nel cestello 200 ml di prodotto distillato prima dell’ultimo ciclo di risciacquo e il risultato sarà garantito. Per neutralizzare gli odori degl’indumenti basta invece aggiungere 120 o 240 ml di aceto nella lavatrice sempre durante il ciclo di risciacquo. Agirà invece come sbiancante se mischiato al succo di limone (rispettivamente 150 ml dell’uno e 60 ml dell’altro).

Lo sapevate che aggiungere 100 ml di aceto bianco durante l’ultimo risciacquo evita inoltre che i tessuti possano caricarsi di elettricità statica? Infine dobbiamo considerare un altro beneficio, indirettamente legato alla detersione dei nostri indumenti: l’aceto provvede anche alla manutenzione dell’elettrodomestico. In che modo? Versa una volta al mese 200 ml di aceto e avvia un ciclo di lavaggio a vuoto.

Con l’utilizzo di questi due ingredienti avremo il vantaggio di un bucato pulito e assolutamente naturale, una volta abituati sarà molto difficile farne a meno!