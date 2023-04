Bianco, nero o colorato? Anche la scelta della lingerie dimostra chi siete veramente

Bianco come la castità, nero come la seduzione o allegramente colorato? Scegli il colore del reggiseno e scopri chi sei.

In base al tipo e al colore di reggiseno che ami indossare potrai scoprire molto della tua personalità. Con il nostro test di oggi ti sveleremo molte cose interessanti sul tuo vero modo di essere.

La lingerie può dire tantissimo di te, i completi intimi che scegli di indossare per sedurre rappresentano la tua vera personalità. Non solo i modelli, ma anche i colori dicono quello che tu hai veramente nascosto. Scopri la tua parte più intima attraverso il nostro test ti oggi: stiamo parlando del reggiseno che rivela che tipo di donna sei. E no non tutti sono uguali!

Test del reggiseno colorato: scopri chi dei davvero in base al colore che adori indossare

Sicuramente la prima cosa che rappresenta il tuo essere donna, quando si tratta di lingerie, è il modello che svegli. Rivelatore può essere però anche il colore. Se un reggiseno è nero, bianco o colorato, vuol dire che tu puoi essere diversa in ognuna di queste occasioni. Ma ovviamente se la tua scelta e preferenza ricade prevalentemente su uno di esso allora ti possiamo svelare qualcosa in più. Dicci quindi quale scelta hai fatto che svela chi sei davvero dentro di te!

Tra le diverse opzioni quale hai scelto? In base alla tua decisione scoprirai la vera donna che risiede nel tuo “io” più profondo.