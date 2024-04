Già confermata la seconda stagione della serie di Fallout: una grande star potrebbe unirsi al cast

La serie tv di Fallout ha riscosso un grande successo e la seconda stagione si farà: un nome illustre potrebbe unirsi al cast.

Gli adattamenti televisivi e cinematografici basati sui videogiochi hanno avuto tantissimo successo in questi anni e l’ultima serie tv in ordine cronologico a riscuotere un’ottima accoglienza tra gli spettatori è stata Fallout: la trasposizione del videogioco sviluppato da Bethesda, dopo appena una settimana dalla sua uscita sulla piattaforma di Amazon Prime Video, è schizzata al primo posto dei contenuti più visti di sempre raggiungendo un clamore mediatico per certi versi anche inaspettato.

Il grande successo di Fallout ha spinto i produttori della serie tv, di cui fa parte anche Jonathan Nolan (fratello del celebre regista) ad annunciare subito la seconda stagione, che arriverà prossimamente sempre sulla piattaforma gestita dal colosso dell’e-commerce. La notizia ha fatto sobbalzare i fan, i quali non aspettano altro di scoprire come proseguirà l’avventura dei protagonisti conosciuti durante i primi otto episodi e, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che ci sarà un’entrata celebre all’interno del cast.

Un celebre attore nel cast di Fallout 2? Gli indizi non mentono

La seconda stagione di Fallout potrebbe arrivare nel giro di qualche anno, anche perché se l’annuncio è giunto così presto vuol dire che gli showrunner e tutta la troupe della serie tv hanno sicuramente in mano già lo script della seconda parte. Nonostante questo, non ci sono ancora notizie ufficiali per quanto riguarda elementi di trama e personaggi, anche se la locandina pubblicata dall’account ufficiale della serie sui social lascia presagire che vedremo il ritorno dei tre protagonisti dei primi otto episodi: Lucy, Maximus e The Ghoul.

Gli spettatori hanno conosciuto e amato il cast della prima stagione di Fallout – composto da Ella Purnell (Lucy), Aaron Moten (Maximus) e Walton Goggins (The Ghoul) -, ma chiaramente si aspettano anche delle new entry: sul web si stanno facendo già le prime previsioni su quello che sarà il nuovo cast per la seconda stagione, con nomi anche altisonanti.

Come ad esempio un attore celebre la cui partecipazione in Fallout non sembrerebbe poi tanto assurda, dati gli indizi che sono stati scovati. Non ci sono, per il momento, conferme ufficiali e dunque queste informazioni vanno prese con le dovute pinze. Tuttavia, sul web si sta parlando moltissimo dell’ingresso di Aaron Paul all’interno del cast di Fallout 2.

L’attore, divenuto celebre per l’interpretazione di Jesse Pinkman in Breaking Bad, sarebbe un grande fan dei videogiochi e proprio della serie in questione, di cui conosce ogni segreto. Inoltre, è grande amico di Jonathan Nolan, con cui ha collaborato in passato e con il quale ha scambiato anche una lunga chiacchierata durante la prima visione di Fallout: potrebbero non essere solo coincidenze.