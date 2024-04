Secondo loro andrà tutto male: sono questi i segni più pessimisti dello Zodiaco

L’Oroscopo può dire molto sul nostro approccio alla vita: tra i segni dello Zodiaco, ecco quali sono i più pessimisti in assoluto.

Il nostro carattere e le nostre inclinazioni sono ciò che ci differenzia nell’affrontare la vita di tutti i giorni. C’è chi ci riesce sempre con il sorriso, con grande fiducia nelle proprie capacità e nel futuro. E chi invece pensa spesso in negativo.

Siamo tutti ottimisti o pessimisti a seconda delle situazioni, ma ci sono, secondo l’Oroscopo, alcuni segni dello Zodiaco che sono negativi per natura, per qualsiasi cosa li riguardi. Un tratto della personalità che li caratterizza, a volte in maniera probabilmente eccessiva, nonostante chi sta loro attorno provi a fargli affrontare la vita con un sorriso.

Oroscopo, i tre segni che vedono sempre tutto nero

Ricordando che, come sempre, le indicazioni che arrivano dall’astrologia e dalle stelle vanno prese cum grano salis e non certo come dogmi assoluti e immutabili, nel rispetto della specificità di ogni persona, vediamo quali sono i tre segni zodiacali che più di tutti tendono a lasciarsi andare allo sconforto.

Apriamo con una costellazione che sarebbe francamente insospettabile. È l’Ariete, segno di Fuoco, dal carattere molto impulsivo, volitivo e irruento. Non pensereste mai che quest’ultimo possa essere davvero tanto negativo. Invece, proprio il suo carattere così difficile da gestire cela un pessimismo cosmico che può emergere in qualsiasi momento, specialmente quando le cose non vanno come lui vorrebbe.

Veniamo al Capricorno, un segno di Terra, molto concreto, più realista del re e per questo forse protagonista di un approccio fin troppo ‘pratico’ e col pensiero in negativo rivolto alla vita di tutti i giorni. Questo suo tratto caratteriale può sfociare, a volte, in un certo vittimismo, pensando che tutto gli sia dovuto, anche nei rapporti d’amicizia. Quando è intrattabile, è davvero difficile stargli vicino, sembra non possa riprendersi più. Poi improvvisamente ritrova la sua consueta energia.

Infine, abbiamo il segno dei Pesci, soggetto al proprio umore così empatico ed emotivo. Che può finire con il vedere tutto nero anche quando le cose sembrerebbero andargli bene. C’è un antidoto al suo pessimismo e, parlando di un segno assai romantico, non stupisce: è l’amore, che gli fa mollare ogni remora e dare tutto se stesso per andare oltre qualsiasi ostacolo.