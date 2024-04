“Terribile, l’ho fatto solo per soldi”: ex vippone spara a zero sul GF Vip

Per l’ex vippone l’esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia è stata terribile: ha ammesso di aver partecipato al GF Vip solo per soldi, ecco di chi si tratta.

L’ex gieffino ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda nella stagione televisiva 2020-2021. Per lui, però, non è stata affatto un’avventura che ricorda positivamente. Al contrario, in una recente intervista concessa a Tv Blog, ha chiaramente detto che la sua è stata un’esperienza terribile, che ha deciso di fare solo per soldi.

Nella casa più spiata d’Italia si è sentito buttato in un enorme calderone di pettegolezzi e manovrato. Ha ammesso di aver sbagliato, perché quell’avventura non faceva proprio per lui. Per questo motivo ha chiesto scusa al pubblico che lo ha sempre sostenuto per tutto quello che è nato dopo. A detta sua, in modo totalmente ingenuo, si è lasciato trasportare.

A farsi sfuggire queste rivelazioni sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip è stato Massimiliano Morra. L’attore è stato chiaro nel dire che ha preso parte al reality condotto da Alfonso Signorini solamente per soldi. Il motivo? Veniva da un periodo molto delicato, uscito dalla casa però le cose sono peggiorate.

Massimiliano Morra svela perché ha partecipato al GF Vip: per l’ex gieffino è stato terribile

Il noto attore ha fatto sapere che ebbe un incredibile successo per l’essersi aggiudicato nel 2010 la vittoria del concorso Il più bello d’Italia. Subito dopo, il suo agente lo portò ai casting della fiction tv Pupetta con Manuela Arcuri e fu scelto come protagonista maschile.

In seguito alla serie, Massimiliano Morra è approdato su molti set prestigiosi con importanti attori e attrici come Virna Lisi, Remo Girone, Giuliana De Sio, Stefania Sandrelli, Burt Young e altri ancora. In molti lo avevano etichettato come il nuovo Gabriel Garko, lui però sognava una carriera cinematografica come quella di Kim Rossi Stewart.

Desiderava approdare sul grande schermo dopo la fiction Furore, tuttavia il telefono non squillò più e Morra non riusciva a capirne il motivo. L’attore ha rilasciato accuse pesanti facendo riferimento a particolari che comprese solo successivamente. A detta sua, qualcuno che non gli voleva bene provò a distruggere la sua carriera parlando male di lui con Tarallo e Losito della Ares, i suoi padri artistici.

Durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle nel 2018, ebbe inoltre un incidente e visse un crollo. Per molto tempo ha dovuto fare i conti con la depressione. La proposta per il Grande Fratello Vip arrivò durante lo stop dei set a causa del Covid, per questa ragione decise di accettare: lo fece per soldi, ma per lui è stata una terribile esperienza.

Dopo il reality la depressione peggiorò e iniziò a stare meglio solo una volta tornato a collaborare con il suo agente Rosario Porzio. Ha preso poi parte al cortometraggio Le faremo sapere di Daniele Catini, allo spettacolo teatrale di Nando Sessa La locandiera e altro ancora. L’ex gieffino ha fatto sapere che la strada è ancora lunga, lui però non demorde.