Lazio, sgarro alla Roma: il calciatore si svincolerà automaticamente

La storia tra Lazio e Roma è fatta, da sempre, di grandi rivalità. Ma quello che sta per accadere…

Se guardiamo al momento attuale del campionato italiano, non possiamo che registrare il fatto che le squadre della capitale, Lazio e Roma, stiano facendo meglio delle milanesi, Inter e Milan. Questo, ovviamente, acuisce la già forte rivalità tra le squadre capitoline. Ecco, allora, lo sgarro che potrebbe arrivare tra cugini.

La corsa per la qualificazione alla prossima Champions League impazza. La Lazio di Maurizio Sarri ha fin qui messo una serie ipoteca sull’accesso per partecipare alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.

Il periodo post pausa mondiale, infatti, ha premiato i biancocelesti, nonostante la stagione pericolante di Ciro Immobile. Trascinati da una grande difesa e dalle prestazioni di Mattia Zaccagni, gli uomini di Sarri sono al momento al secondo posto.

Meno brillante nel gioco, ma sicuramente solida e concreta la Roma di José Mourinho, che nei prossimi giorni si giocherà l’accesso alle semifinali di Europa League. La Lazio di Sarri, infatti, ha “sacrificato” il percorso europeo in Conference League per poter puntare tutto sul campionato.

Lo sgarro della Lazio alla Roma

Insomma, la rivalità è già forte. Peraltro, i biancocelesti hanno vinto entrambi i derby di questa stagione. E ora potrebbero anche preparare un nuovo “dispetto” ai cugini giallorossi.

Il protagonista di questa vicenda è l’attaccante spagnolo Pedro. Un giocatore esperto e vincente, avendo militato in carriera in squadre come il Chelsea e il Barcellona. Nell’estate 2021, Pedro ha infatti lasciato la Roma dopo una stagione non esaltante a parametro zero. Se lo è accaparrato la Lazio, che gli ha fatto firmare un contratto fino alla fine di questa stagione. Il calciatore, quindi, è in scadenza di contratto.

Con la maglia biancoceleste ha giocato 78 partite, segnato 17 gol e servito 10 assist. Con la Roma, invece, aveva giocato 40 gare, realizzato 6 gol e servito 7 assist. Le buone prestazioni del canario stanno facendo pensare la dirigenza laziale al rinnovo. Ed ecco che si concretizzerebbe lo “sgarro” ai romanisti. In caso di rinnovo del contratto, infatti, alla Roma andrebbe un milione di euro come bonus. Circostanza che la Lazio non vuole che accada. E, allora, cosa sta per accadere?

Secondo quanto comunicano gli esperti di mercato, Pedro andrà a scadenza di contratto al 30 giugno. Diventerà, quindi, ufficialmente, uno svincolato. E solo a luglio, di fatto da “disoccupato” firmerà un nuovo contratto (che, sostanzialmente, sarebbe un prolungamento) con la Lazio. In questo modo, continuerebbe la sua permanenza nella Capitale, impedendo alla Roma di incassare il bonus.