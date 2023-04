Elezioni regionali Friuli: Fedriga verso la riconferma

"Direi che Massimiliano ha lavorato molto bene in questi anni. Non ho mai preso in considerazione l'ipotesi di una sconfitta", dichiara la premier Meloni.

I seggi sono stati chiusi alle 15, arrivano gli exit poll per le elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia.

Il centrodestra è in testa con il candidato uscente Massimiliano Fedriga, che secondo la prima proiezione ha ottenuto il 64,2% delle preferenze. Segue il candidato di centrosinistra Massimo Moretuzzo, con il 28,2%. Giorgia Tripoli, candidata di Insieme Liberi, con il 4,9% delle preferenze di voto. Il candidato del Terzo Polo Alessandro Maran è al 2,7%.

L’affluenza oscilla tra il 42 e il 47%. I dati pubblicati dalla Regione riguardano più della metà delle sezioni prese in esame, 1.360.

Elezioni regionali Friuli, Serracchiani: “Partita non facile”

“Massimo Moretuzzo è riuscito in condizioni difficili a tenere unita la coalizione di centrosinistra ed è cresciuto molto. Lo ringrazio, era una partita non facile ma abbiamo messo in campo una coalizione credibile”. Queste le parole di Debora Serracchiani (Pd).

Meloni: “Mai considerata la sconfitta di Fedriga”

“Direi che Massimiliano ha lavorato molto bene in questi anni. Non ho mai preso in considerazione l’ipotesi di una sconfitta”. Così invece, la premier Giorgia Meloni a margine del Vinitali di Verona, a chi le ha chiesto di commentare gli exit poll.