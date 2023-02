“Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Arriva dalla figlia Rosanna la notizia che nessun fan avrebbe mai voluto sapere: è morta Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi.

La figlia d’arte ha pubblicato sui social una foto della madre da giovane in bianco e nero, sorridente mentre tiene in mano un gelato.

Lucia Lagrasta (da sposata Zagaria, vero cognome del marito Lino Banfi) era malata di Alzheimer da tempo, aveva 85 anni ed è stata sposata con l’attore per più di 60 anni. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Rosanna, attrice, e Walter, regista e produttore.

Lino Banfi l’ha accudita dino all’ultimo. Poco meno di un mese fa Rosanna Banfi in un’intervista ha raccontato che la madre non stava bene: “Sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il testo, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare”.

Lucia Zagaria e Lino Banfi: la storia del loro amore

L’attore noto per il suo personaggio di Nonno Libero nella serie Un medico in Famiglia, ha sempre affermato di amare moltissimo la moglie Lucia e di non averle mai dato modo di essere gelosa di nessuna delle attrici con cui ha lavorato negli anni, “nemmeno di Edwige Fenech”.

In una delle ultime interviste rilasciate, Banfi raccontò che durante la pandemia la moglie gli aveva domandato: “Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio”.

Il desiderio di Lino Banfi: morire con la moglie

Poco tempo dopo l’attore rivelò di aver scritto una lettera al Papa in cui confessava di aver chiesto a Dio l’ultimo desiderio: morire insieme con la moglie, “tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”.