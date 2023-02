Stop alla vendita delle auto a benzina e diesel dal 2035: cosa succederà

Stop ai veicoli inquinanti a partire dal 2035. Arriva il via libera definitivo dal Parlamento europeo, dopo l’accordo in Ue di novembre.

A partire da questa data non potranno esserci più nuove immatricolazioni di veicoli a benzina e diesel. L’ok definitivo è arrivato con 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astenuti.

Il testo approvato dagli eurodeputati ha l’obiettivo di azzerare le emissioni di auto nuove e furgoni. I veicoli inquinanti andranno sostituiti con le alternative zero emissioni, come auto elettriche.

Il provvedimento fa parte del pacchetto Fit for 55, che ha lo scopo di dimezzare le emissioni in Ue entro il 2030 e prevede di ridurle al 55% per le auto e al 50% per i furgoni. Prevista anche una nuova metodologia per valutare le emissioni di CO2 nell’intero ciclo di vita del veicolo.

Nuove regole anche per i mezzi pesanti

Nelle prossime ore la Commissione europea presenterà la proposta di un regolamento sui nuovi standard di emissione di anidride carbonica per i mezzi pesanti.

Salvo modifiche dell’ultim’ora, sono previsti bus cittadini a 0 emissioni dal 2030 e un taglio del 90% delle emissioni per le flotte di mezzi pesanti nuovo al 2040. Secondo l’Ansa, i mezzi pesanti dovranno ridurre le emissioni in modo progressivo, fino al 90% entro il 2040.