La giovane era allergica anche all'uovo, di cui sarebbero state trovate tracce nella maionese che ha mangiato in un panino.

Una donna di vent’anni è morta dopo aver mangiato un tiramisù vegano che, si sospetta, conteneva tracce di latte a cui era allergica dalla nascita.

La giovane è deceduta ieri all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo dieci giorni di coma, a causa di uno shock anafilattico. Il prodotto di chiama Tiramisun ed è stato ritirato oggi dal mercato dal Ministero della Salute, per il “rischio di presenza allergeni: proteine del latte”, dal momento che conterrebbe proteine del latte non indicate sull’etichetta.

Mangia tiramisù vegano e muore: 4 indagati per omicidio

La Procura ha aperto un’inchiesta che vede indagate quattro persone, ipotizzando il reato di omicidio colposo, frode nell’esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine. Disposto l’autopsia al corpo della ragazza. Ha inoltre disposto il fermo amministrativo di alcuni vasetti del prodotto. Anche la Procura ha disposto il ritiro del prodotto dal commercio “a seguito di sequestro probatorio”.

La giovane era allergica anche alle uova

La ventenne oltre che al latte, era allergica anche alle uova. Il 26 gennaio era andata a cena in un locale a Milano insieme con il suo fidanzato, dov’era stata già altre volte e che era specializzato in cucina vegana.

Quella sera ha ordinato il tiramisù vegano e si è sentita male dopo averlo mangiato. Da qui, il ricovero al San Raffaele in seguito allo shock anafilattico. Il ricovero è durato dieci giorni, durante i quali è anche stata in coma.

Come detto, da successivi accertamenti, è emerso che era allergica anche all’uovo. A seguito di analisi dell’Ats sarebbero state trovate tracce di uovo nella maionese prodotta dal locale ed era contenuta in un panino che la giovane ha mangiato.