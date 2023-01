“I fondi per Ischia? Non bastano. Ad oggi vi sono 2 milioni dello Stato italiano e 4 milioni della Regione Campania, reali.” Il governatore campano Vincenzo De Luca lancia un duro attacco al governo per la gestione dell’emergenza post-frana a Casamicciola. E lo fa esortando l’esecutivo a stanziare fondi per la ricostruzione e il sostegno al tessuto economico dell’isola. “Sulla carta credo che siano stanziati altri 80 milioni – continua De Luca a margine dell’evento che segna il passaggio di testimone fra Procida e Bergamo/Brescia come Capitale della Cultura – fondi che sono del tutto insufficienti per affrontare non solo il problema dell’assetto territoriale di Ischia, ma anche del risarcimento per i cittadini e gli imprenditori che hanno subito danni.”

Intanto, con l’allerta meteo arancione prolungata fino alle ore 9 di giovedì 19 gennaio, molti cittadini di Casamicciola continuano a passare le loro notti lontano da casa. All’interno delle strutture alberghiere individuate dalla protezione civile o a casa di parenti e amici. Segno che il problema dell’assetto territoriale dell’isola verde è tutto fuorché risolto: “Dovremo continuare questa battaglia – continua De Luca – per sensibilizzare il governo e per spiegare che, se vogliamo affrontare seriamente i problemi dell’isola, c’è bisogno di avere misure adeguate e oggi non le troviamo.”

De Luca attacca il governo: quali sono le cifre al momento individuate dal decreto legge

Sui banchi della Camera, il dibattito sul decreto legge per lo stanziamento dei fondi è stato sospeso per consentire ai capigruppo di cercare meccanismi utili ad aumentare gli stanziamenti statali per ricostruzione e messa in sicurezza dei territori. Le cifre sono al momento fissate, rispettivamente, in 100 e 40 milioni. Non sufficienti sia secondo De Luca che secondo i sindaci dell’isola, che spingono per un incremento delle cifre. Il disastro che ha colpito il Comune di Casamicciola, che all’epoca fece 12 morti, continua a condurre strascichi e preoccupazioni. Sia nella popolazione che negli enti territoriali.