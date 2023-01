WhatsApp, si può usare anche senza connessione: come fare

Sono tantissime le novità in arrivo su WhatsApp. Tra queste ci sarebbe anche l’utilizzo dell’applicazione senza internet: il tutorial completo.

Dopo il lungo periodo di vacanza, gli sviluppatori di WhatsApp sono tornati più agguerriti che mai ed a breve permetteranno l’utilizzo dell’applicazione anche senza la connessione internet: come fare.

Il team di WhatsApp in queste ore sta sviluppando la scelta di un proxy consente agli utenti di connettersi a WhatsApp attraverso i server creati da volontari e organizzazioni dedicate ad aiutare le persone a comunicare liberamente. Ovviamente il tutto sarà organizzato in modo che vengano mantenuti i livelli di sicurezza ad uno stato elevato. Inoltre la privacy sarà garantita come sempre dal sistema di crittografia end-to-end. La speranza del team di WhatsApp è che nel 2023 non si verifichino più interruzioni dei servizi Web.

La procedura per collegarsi a WhatsApp attraverso un proxy sui dispositivi Android è la seguente: “assicurarsi di usare la versione più recente di WhatsApp; andare nella scheda Chat toccare Altre opzioni e quindi selezionare Impostazioni; successivamente toccare Spazio e dati e quindi Proxy per poi usare proprio il proxy; poi impostare il proxy e inserire l’indirizzo del proxy ed infine toccare salva. Una volta completata questa operazione uscirà il segno di spunta che indica se la connessione è riuscita.

WhatsApp, aumenta il numero delle chat fissate in alto: i dettagli

WhatsApp non smette mai di stupire, nemmeno all’ultimo giorno dell’anno. Infatti in queste ore stanno spuntando dei concept che potrebbero soddisfare questo desiderio di nuove funzionalità. Ancora una volta a lanciare tutte le anticipazioni ci ha pensato il portale specializzato WABetaInfo. Infatti nelle scorse ore il sito informatissimo sulle nuove funzioni in arrivo ha rivelato l’ultima grande novità ossia a breve gli utenti potranno bloccare fino a 5 conversazioni in alto nell’elenco delle chat.

Questa funzione per bloccare le conversazioni in cima all’elenco delle chat è stata introdotta diversi anni fa su WhatsApp per Android, iOS e Desktop e grazie ad essa gli utenti hanno la possibilità di mantenere le loro conversazioni più importanti nella parte superiore dello schermo, in modo da poterle raggiungere immediatamente. Infatti ad oggi è possibile pinnare solamente tre conversazioni in alto. Il nuovo limite a cinque è il giusto compromesso per gli sviluppatori, che inizialmente avevano pensato di ampliare il limite addirittura a 10. A breve quindi si saprà quando questa funzione sarà attiva.