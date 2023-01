GF Vip 7, richiesta shock degli autori: “Avevano paura di trovare la salma”

Gli autori del GF Vip 7 hanno fatto una richiesta shock ad un inquilino, che poi ha spiegato: “Avevano paura di trovare la salma”. Ecco cosa è successo.

Nelle ultime dirette del GF Vip 7 non è passato inosservato un dettaglio molto importante. Due degli inquilini più seguiti del reality show hanno iniziato progressivamente a scomparire da tutte le dinamiche del programma. Se dunque prima si parlava di loro con qualche video-clip o con una sorpresa, nelle ultime puntate non hanno quasi parlato.

George Ciupilan e Nikita Pelizon avevano iniziato il GF Vip 7 conoscendosi e coltivando una bellissima amicizia. Una parte del pubblico sperava anche che fra loro potesse nascere l’amore. Sono quindi arrivate alcune frecciatine da parte di Matteo Diamante, l’ex fidanzato di Nikita ed amico di George, che recentemente si sarebbe ridimensionato.

Parla ancora l’ex di Nikita: cosa ne pensa di lei e George

Matteo Diamante ha confermato che Nikita effettivamente ha questo accento britannico quando parla. Sarebbe dovuto al fatto che ha lavorato per un periodo con delle persone straniere. Ha inoltre commentato su FanPage che la Pelizon “vive in un suo mondo fatto di unicorni“, e che Onestini ha solo giocato con lei per creare dinamiche nel reality show.

Riguardo George Ciupilan, invece, Matteo Diamante ha confermato che gli manca molto, ed ha intenzione di far volare un aereo con uno striscione sopra la casa del GF Vip 7 per sostenerlo. Ha spiegato che il TikToker è molto contenuto anche nella vita quotidiana. Ci tiene molto all’educazione ed ha moltissimo rispetto per le persone più grandi di lui.

“Avevano paura di trovare la salma”: cosa succede al GF Vip 7

Il racconto di Diamante spiegherebbe il comportamento di George, che è anche il concorrente più giovane del GF Vip 7. L’11 gennaio è entrato da solo nella sauna con delle temperature molto elevate. I concorrenti del reality sembrerebbero non essersi interessati della cosa, ma gli autori del programma ad un certo punto hanno deciso di intervenire.

Attraverso il megafono il Grande Fratello ha chiamato Daniele Dal Moro in confessionale. Gli autori gli hanno dunque chiesto di andare in sauna e verificare che stesse bene. L’imprenditore ha poi raccontato divertito ad Onestini: “Avevano paura di trovare la salma“. Attilio si è invece mostrato preoccupato: “Mi chiedo… Ma sarà in pace con sè stesso?“.

Ecco un video che mette in risalto come gli altri inquilini continuino a litigare, anche per avere visibilità durante le dirette del GF Vip 7, mentre George li guarda completamente disinteressato: