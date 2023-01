GF Vip, ex concorrente urla all’esterno della casa: “Sono pazza di te”

Una ex concorrente della casa del GF Vip ha sorpreso tutti. Infatti la gieffina si è ritrovata all’esterno della casa urlando.

Non mancano i colpi di scena durante questa edizione del grande Fratello Vip. Infatti una ex gieffina si è ritrovata all’esterno della casa urlando “Sono pazza di te”. Andiamo a vedere di chi si tratta e cos’è successo.

Un colpo di scena inaspettato ha colpito nella giornata di ieri la casa del Grande Fratello Vip. Infatti una delle concorrenti dell’anno passato ha fatto una sorpresa inedita all’esterno della casa. Stiamo parlando di Clarissa Selassié, una delle principessine protagoniste dello scorso anno, tornata a Cinecittà per dichiararsi apertamente ad un concorrente di quest’anno. L’ex concorrente, armata di megafono ha urlato tutto il proprio interesse fuori la Casa più spiata d’Italia.

Il concorrente in questione era Andrea Maestrelli, uno degli ultimi Vipponi a varcare la Porta Rossa. La principessina ha quindi iniziato ad urlare: “Andrea sono pazza di te, ti aspetto fuori e accanna co sti limoni“. Il riferimento ovviamente era al bacio che il ragazzo si è scambiato con Sofia Giaele De Donà. Al momento non è chiaro se il giovane abbia sentito o meno il messaggio dell’ex gieffina. Quel che è certo è che il messaggio è stato sentito da Giaele, che si è lamentata della vicenda con Oriana Marzoli: “Io bacio un ragazzo e ho Dana che rosica di brutto, queste che vengono ad urlare. Io non lo so, non ce la faccio più“.

GF Vip, Clarissa Selassiè si dichiara ad Andrea Maestrelli: “Sono pazza di te”

Di recente Clarissa Selessiè ha rilasciato un’intervista dichiarando come ha conosciuto Andrea Maestrelli. Infatti la principessina ha dichiarato: “Ci conoscevamo da tanto tempo, lui andava a scuola con Lulù. Non ci eravamo mai calcolati, anche per timidezza. Però mi sono dichiarata, è un bravissimo ragazzo ed è proprio bono” – ha poi continuato – “Gli ho detto ‘Andre quando esci ti porto a casa e sei mio’. Quindi per questo ho urlato. Molti mi hanno confusa con Lulù, ma non era lei, sono io che ho gridato per Andrea“.

Inoltre ricordiamo che Andrea Maestrelli è entrato in corsa alla settima edizione del Grande Fratello Vip nonostante sia poco conosciuto al grande pubblico. L’uomo è un calciatore di 24 anni al momento senza alcun ingaggio sportivo. Il calcio è però affare di famiglia: Andrea è nipote dell’ex tecnico Tommaso Maestrelli (suo nonno) che condusse la Lazio allo scudetto nella stagione 1973/74. Mentre invece suo zio è l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale, Marco Materazzi.