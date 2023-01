Uomini e Donne, la segnalazione sul cavaliere: salta la Scelta? – VIDEO

Una segnalazione riguardo il cavaliere di Uomini e Donne, dove lo si vede mentre si avvicina ad una ragazza per darle un bacio, è diventata subito virale: salterà la Scelta a causa di queste foto? Ecco il commento del diretto interessato.

Ci sono aspettative molto alte riguardo la puntata di Uomini e Donne che verrà registrata il prossimo 6 gennaio. Dovrebbe infatti arrivare la resa dei conti per entrambi i protagonisti del Trono Classico. Per quanto riguarda le due corteggiatrici di Federico, molto probabilmente si tornerà a discutere riguardo le varie polemiche nate sui social.

Mentre infatti Carola si era dovuta difendere dalle accuse di cercare solo popolarità per poter avviare una carriera da influencer, Alice sarebbe stata sorpresa a prendere delle foto da Pinterest. Questo avrebbe scatenato il pubblico della trasmissione, che da questo gesto avrebbe addirittura dedotto che la corteggiatrice non sarebbe seria.

Uomini e Donne, la segnalazione fa saltare tutto?

C’è molta attesa riguardo la Scelta di Federico, che potrebbe già arrivare il prossimo 6 gennaio. Allo stesso modo, anche l’altra protagonista del Trono Classico, cioè Lavinia, potrebbe uscire dagli studi insieme ad Alessio Corvino o Alessio Campoli. A pochi giorni dalle registrazioni di Uomini e Donne, una segnalazione potrebbe davvero far saltare tutto.

Sui social network hanno iniziato a circolare alcune immagini sfocate, che sembrerebbero proprio ritrarre Alessio Campoli mentre bacia per strada una ragazza. Più tardi, si è iniziato a capire che in realtà fossero delle istantanee di un video più lungo e girato all’insaputa dei protagonisti per strada. Il filmato, però, racconta una storia diversa rispetto ai fotogrammi.

“Avrei preferito parlarne in trasmissione per rispetto”: lo sfogo

Quello che si capisce dal video, infatti, è che Alessio Campoli si trova per strada, dove sta palesemente aspettando qualcuno. All’improvviso arriva una ragazza ed anche altre persone. Dopo i saluti, la comitiva di amici si allontana, molto probabilmente per trascorrere una delle ultime giornate delle vacanze di Natale insieme.

Alessio Campoli è riuscito a recuperare il video, e lo ha voluto condividere sul suo profilo Instagram corredato da alcuni commenti molto duri. Il cavaliere di Uomini e Donne è molto risentito per questa segnalazione, perchè gli sembra di cogliere la cattiva fede da parte di chi ha realizzato le istantanee. Si dichiara anche pronto a chiarire tutto con Lavinia.

Ecco il video da cui sono state estratti i fotogrammi per la segnalazione riguardo il cavaliere di Uomini e Donne, subito dopo il suo commento nelle Storie di Instagram: