Avanti un altro, il dramma della protagonista: “Stavolta sono crollata” – FOTO

L’ex protagonista di “Avanti un altro!” è crollata, rivelando il suo dramma da quello che sembrerebbe proprio essere un letto di ospedale. Ecco la delicata confessione dell’amatissimo personaggio televisivo.

La protagonista di “Avanti un altro!” ha abituato il pubblico a queste sue confessioni tanto esplosive quanto inaspettate. Dopo aver raggiunto una discreta popolarità vestendo i panni de La Bonas, aveva deciso di partecipare a L’Isola dei Famosi 11 e poi anche a La pupa ed il secchione show 2022, dove si era sentita male poco prima dell’inizio.

Sembrerebbe infatti che Paola Caruso sia allergica alla moquette, che era ovunque nell’albergo in cui doveva soggiornare tutto il cast. Inizialmente non avrebbe detto nulla, soffrendo in silenzio pur di poter partecipare al programma. All’improvviso, però, si era mostrata sui social sdraiata su una barella di un pronto soccorso.

Avanti un altro, il dramma: “Un periodo troppo brutto”

Sembrerebbe proprio che l’ex protagonista di “Avanti un altro!” abbia avuto una crisi respiratoria, ma ciononostante si è voluta mostrare al suo pubblico per spiegare cosa fosse successo. Poco dopo la sua vacanza a Sharm El Sheik di metà novembre ha dovuto dare un’altra brutta notizia ai suoi ammiratori, giustificando la sua assenza dai social.

Paola Caruso ha sempre raccontato di essere stata adottata quando aveva 13 anni. Non ha mai conosciuto i suoi genitori, e questo ha influenzato il suo rapporto con gli uomini ed anche quello con il suo unico figlio, Michele, nato dalla relazione con Francesco Caserta. Sembrerebbe che il bambino, all’improvviso, si sia sentito male.

Cosa è successo al figlio dell’ex Bonas? L’indizio lasciato sui social

L’ex Bonas di “Avanti un altro!” non ha voluto rivelare molti dettagli del suo dramma, ma ha inizialmente accennato che suo figlio stava seguendo delle terapie, che dureranno a lungo. Durante le vacanze di Natale era diventata bersaglio di alcuni utenti di Instagram, che si chiedevano se avesse mentito riguardo la salute di suo figlio per avere visibilità.

Poco dopo, il 3 gennaio, il nuovo messaggio: Paola Caruso ha mostrato solo un suo avanbraccio da quello che sembrerebbe essere un letto di ospedale. Le sue parole preoccupano i fan: “Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande… Sono umana e stavolta sono crollata…“.

In molti si sono chiesti quale possa essere il male che ha colpito il figlio di Paola Caruso. Il 26 dicembre, rispondendo su Instagram ad una signora che accennava alla possibilità di un problema neurologico, l’ex Bonas aveva scritto: “Una persona intelligente“. Per il momento, la showgirl non ha voluto rilasciare interviste sull’argomento.