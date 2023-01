Un Capodanno difficile quello di Roma, dove numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per domare le fiamme scaturite dai botti. In tutto sono andati distrutti 59 autoveicoli, andati in fiamme dopo che petardi e altri botti hanno innescato le esplosioni. I vigili del fuoco sono stati impegnati praticamente per tutta la notte, dalla mezzanotte fino alle 5 del mattino del primo gennaio.

Uno degli incendi più rilevanti è quello accaduto nei pressi di Cinecittà, a due passi da Viale dei Romanisti. All’interno del parcheggio di un’autorimessa sono andati a fuoco 14 veicoli, interamente distrutti o danneggiati parzialmente dalle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti poi in via della Stazione Prenestina, dove sono stati tre i mezzi interessati dal fuoco. A piazza San Cosimato, nel centralissimo cuore di Trastevere, sono stati interamente distrutti due cassonetti e un monopattino. Altro grande incendio in via Eritrea, nel quartiere Africano, dove le fiamme hanno distrutto due furgoncini Transit e una Opel Corsa. Altro episodio grave quello di via Appia Nuova, dove all’altezza del civico 1160 un rogo ha distrutto ben 24 veicoli di una società di autonoleggio.