Sanremo 2023, impazza la polemica: gli orari di chiusura delle serate

Come ogni anno, nasce nuovamente la polemica sugli orari di chiusura di Sanremo 2023: solo la finale slitterà di poco

Seppur orientativi, sono dati studiati sulla base di quella che sembra essere la programmazione della tanto attesa kermesse musicale. Tra giovani e big, ad essere in gara sono 30 e con gli spazi pubblicitari si arriva a numeri da capogiro

Non manca molto all’inizio di Sanremo 2023, con l’anno nuovo comincerà il countdown per l’attesa kermesse musicale. I cantanti in gara, quest’anno, saranno ben 30: 24 big e 6 giovani che si sfideranno per raggiungere la vetta, a suon di bella musica. Una bella musica che, però, durerà un bel po’ con l’aggiunta di pubblicità, ospiti, monologhi e tutto ciò cui Amadeus ci ha abituati fino ad oggi.

L’orario di chiusura del Festival di Sanremo è sempre stato un punto di disaccordo tra pubblico e Rai che non sono mai riusciti a trovare una quadra che potesse accontentare tutti. Anche quest’anno, sembrerebbe avviarsi verso una chiusura in tarda serata che ha già attirato qualche mugugno.

Sanremo 2023, la chiusura generale è prevista per le 1:30 tranne che in finale

Dal 7 all’11 febbraio sarà in onda la 73° edizione del Festival di Sanremo che comprende 24 big e 6 giovani, nonché una co-conduttrice diversa ogni sera -tranne che per quella iniziale e finale affidata a Chiara Ferragni- e numerosi ospiti che terranno compagnia ad Amadeus. Anche quest’anno, sulla Costa Crociere al largo della costa ci sarà Salmo che, a sua volta, ospiterà alcuni personaggi del mondo della musica che hanno precedentemente fatto Sanremo.

TvBlog, sulla base di quanto è emerso finora per le serate della kermesse, ha provato a fare una stima di quello che può essere l’orario di chiusura delle singole serate. Stando a quanto riportato, sembrerebbe che ogni serata non finirà prima delle 01:30, ma la finale si trascinerà ancora di più fino alle 01:45, orario in cui si darà l’arrivederci all’anno seguente. Come al solito, anche quest’anno, l’orario di chiusura del Festival ha portato qualche mugugno tra il pubblico.