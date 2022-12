Scene impressionanti provengono dall’India, dove un leopardo ha scavalcato la recinzione del Rain Forest Research Institute (RFRI). Siamo a Jorhat, nell’Assam, dove il centro lavora nell’ambito del ministero dell’Ambiente. Il felino è scappato e ha letteralmente assaltato un furgone di passaggio mentre da un altro mezzo altre persone riprendevano la scena. Guardando il video, si resta impressionati dall’agilità e dalla rapidità con cui il leopardo scavalca la recinzione e si avventa sul mezzo. Il quale aveva, per fortuna, i finestrini chiusi. Cosa che ha evitato conseguenze ben peggiori.

Dopo il rapido assalto, il felino si dirige verso il centro città. Mentre i due autori del video sembrano piuttosto divertiti dalla scena che hanno appena ripreso. Il leopardo è, in verità, molto spaventato e tende ad aggredire qualunque cosa veda come una minaccia. Tanto è vero che, una volta in città, ha ferito almeno 15 persone. Tra cui 3 funzionari forestali, alcune donne e alcuni bambini. Il leopardo è stato poi catturato e ricondotto al Rain Forest Research Institute di Jorhat.