Charlene di Monaco, spunta un incredibile retroscena con Alberto: è successo davvero

Un clamoroso retroscena sta coinvolgendo in queste ore Charlene di Monaco. Incredibile aneddoto con Alberto: che cosa è successo.

In queste ore si torna a parlare del Principato di Monaco, con un nuovo incredibile retroscena riguardante Charlene ed Alberto. Il loro primo incontro avrebbe previsto persino il futuro della coppia.

Un documentario francese è pronto a riprendere la tormentata storia d’amore tra Charlene di Monaco e il Principe Alberto. Infatti tra i vari retroscena del merito ci sarà ampio spazio per un dettaglio che lasciò a bocca aperta riguardante il Carolina e Stephanie durante il suo primo incontro con l’allora nuotatrice. Inoltre il documentario arriverà fino ai nostri giorni tra presunte crisi che sembrano non intaccare la favola della coppia più amata del Principato. Tutti conosciamo la storia d’amore tra le più chiacchierate a mondo.

In molti si sono appassionati proprio alla principessa dopo la triste vicenda della malattia. Ora che la moglie di Alberto sembra tornata in splendida forma, il gossip è ripartito con il “toto crisi” o le voci che riportano ad una presunta gravidanza. Ma se i due Reali sembrano felici e sereni e lontani da ogni indiscrezione, ci penserà un nuovo documentario, in onda sull’emittente francese W9 il prossimo 3 gennaio, a buttare benzina sul fuoco. Andiamo a vedere tutti i dettagli sul nuovo documentario.

Charlene di Monaco, arriva il documentario pronto a scuotere il principato: i dettagli

Il nuovo documentario sulle reti francesi partirà proprio dal primo incontro tra i due. Infatti ci saranno nterviste esclusive agli ex compagni di squadra della nuotatrice, che svelano come andarono veramente le cose. Secondo le prime anticipazioni, ci fu un dettaglio che fece subito perdere la testa ad Alberto, e forse capire che si trattava della donna della sua vita. Infatti Charlene fece impazzire il Principe trattandolo da pari a pari. Tutti volevano fare colpo su di lui, fare una foto insieme, ma Charlene era tranquilla.

In quel periodo proprio Charlene era concentrata sullo sport e non cercava una relazione. Fu proprio questo che colpì Alberto, la sua spontaneità, il suo trattarlo come un uomo comune. Fu lui, infatti, a cercare lei, e a invitarla, quella sera stessa. I due insieme trascorsero tutta la notte a cena e poi via in Rolls-Royce, per le strade deserte di Monaco a bere champagne. Nonostante la magica serata i due non ebbero più contatti per cinque anni, una notte magica che non ebbe un seguito finché le loro strade non si incrociarono di nuovo. L’amore infatti li fece incontrare nuovamente e dalla relazione sono nati anche due gemelli, Jacques e Gabriella.