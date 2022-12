SPOILER! Un Posto al Sole, Fabiola Balestriere fa una rivelazione inaspettata sul suo personaggio e Nunzio

Nunzio ha un matrimonio programmato, ma Alice è troppo attratta da lui: mega spoiler dell’attrice di Un Posto al Sole

Chiara Petrone è tornata a Napoli, ma Alice non si arrende, Nunzio si trova tra due fuochi e sa di amare tanto l’imprenditrice che ha bisogno di un periodo per sé stessa, ma la giovane influencer le regala tanta spensieratezza di cui ha effettivamente necessità.

Samuel aveva messo in guardia Nunzio, eppure ha preferito seguire la sua testa e concederci un momento di leggerezza con Alice, ma adesso dovrà pur fare i conti con la realtà ed il matrimonio programmato con Chiara. Al momento, lo chef di Caffè Vulcano ha rigettato in maniera quasi violenta le nuove avance della giovane influencer, ma per quanto può durare ancora questa storia?

A rivelare ciò che accadrà in futuro è l’attrice che interpreta Alice, Fabiola Balestriere, che a Lagazzettadellospettacolo.it ha rivelato: “Vivranno delle belle situazioni i nostri personaggi ma non posso dirvi di più come immaginerete. Alice nutre un forte interesse nei suoi riguardi. Vladimir Randazzo è un collega importante, equilibrato, capace di darmi suggerimenti utili”.

Un Posto al Sole, Fabiola Balestriere si racconta: tra studio e passioni

Oltre ad interpretare Alice in Un Posto al Sole e seguire il suo sogno e lavoro da attrice, Fabiola Balestriere tiene molto al suo piano B per cui sta studiando duramente, come ha raccontato a Lagazzettadellospettacolo.it: “Non ho mai voluto abbandonare gli studi. Ho come obiettivo quello di seguire la strada della recitazione ma non voglio abbandonare il mio piano B, continuando a seguire anche la linea della cultura”. Ad oggi, infatti, la giovane attrice è al secondo anno di Università della facoltà di Psicologia di Caserta. Oltre a ciò, le piacerebbe anche imparare a suonare uno strumento e imparare l’arte del doppiaggio per farne una professione.

Cos’hanno in comune Fabiola e Alice? L’attrice non ci pensa su due volte: “In comune con Alice ho, come dicevo, l’esuberanza, caratteristica che si intensifica quando faccio cose che mi piacciono, che mi fanno sentire davvero viva. Porto in Rai, quindi, la mia ‘dose’ di energia, come amo dire ai colleghi e a tutti coloro che lavorano sul set. Alice, però, mi ha anche insegnato cosa non dire, cosa tenere lontano da me, insegnandomi a controllare i sentimenti che, solitamente, ti schiacciano. Sappiamo che Alice ha anche vissuto i suoi genitori a metà, separati, con una nonna sempre forte, autoritaria, ed è per questo che Alice è così. Alla fine, però, riesce sempre a riprendere una via retta, lineare da seguire”.