Serena Rossi, la confessione sconvolge il pubblico: “Me l’avevano sconsigliato”. Una delle attrici italiane più amate ha un segreto

Natale con i tuoi e con Serena Rossi, Perché a dimostrazione del fatto che la 37enne attrice e showgirl napoletana è la donna del momento, dopo il successo di Mina settembre 2, è sbarcata anche su Sky Cinema.

La sera del 25 (in prima tv) è stata la protagonista di Beata Te, una divertente produzione Sky Original che affronta un tema delicato come la maternità delle donne single e che lavorano con un tocco di ironia. Novella Maria, è una regista teatrale che riceve la visita dell’Arcangelo Gabriele ( Fabio Balsamo del collettivo The Jackal) che le annuncia l’arrivo di un figlio ma senza un partner. Non tutto andrà come nei programmi e parte una riflessione su quello che significa essere madri nella società moderna.

Un ruolo che nella vita reale Serena rivista da sei anni, da quando cioé insieme allo storico compagno Davide Devenuto è diventata mamma di Diego. La sua ragione di vita, anche se qualcuno le aveva detto che non era il caso.

Lo ha raccontato apertamente in una lunga intervista a Sky TG24, spiegando che all’epoca stava raggiungendo traguardi professionali importanti e c’era chi la spingeva in una direzione. “Mi avevano sconsigliato di diventare mamma per la mia carriera che era in crescita. Invece devo dire che, da quando è arrivato Diego, il mio percorso ha preso decisamente il volo”.

Tutto questo per ribadire ancora una volta che ogni donna deve sentirsi libera di ragionare come vuole e fare le scelte giuste per la sua vita. Lei non mette in dubbio la scelte personale di ognuno, se c’è chi non si sente di diventare mamma ne ha pienamente diritto. Piuttosto però in Italia per legge nessuna donna single può sottoporsi alla procreazione assistita e anche questo è un tema da affrontare.

Serena Rossi, la confessione sconvolge il pubblico: il suo sogno legato alla musica

Serena Rossi ha creduto molto in questo progetto, tanto che alla prima di Beata te ha voluto portare anche Diego ed è stata felice di condividere questa esperienza con lui. “Perché un figlio è sempre un dono. Nel mio caso non ci non pensavo a un figlio, ma in una relazione molto forte e stabile mi è venuto naturale”.

E tutto questo non ha modificato di una virgola i suoi impegni perché oggi l’attice di origini napoletane è una delle più richieste sia in tv che al cinema. Ma non rinnega nulla del suo passato, compreso il debutto nel cast di Un posto al sole su Rai 3. La ragazzina che andava a cantare ai matrimoni ha cominciato a farsi conoscere dal grande pubblico e questo le ha fato popolarità oltre che indipendenza economica.

Ora però coltiva un sogno legato al mondo della musica che resta un a parte importante della sua vita. Non tanto cantare al Festival di Sanremo, come vorrebbero in molti. Quanto diventare giudice di X Factor: “Questa è l’unica cosa che avevo chiesto alla mia agente, anche se forse non sono adatta per quel ruolo”.