Amici, tante sorprese e due delusioni: come vedere la puntata speciale natalizia- VIDEO

Ad Amici stanno preparando una speciale puntata natalizia, che andrà in onda fra pochissimo: ecco come fare per vederla e tutte le sorprese e delusioni che stanno avendo gli alunni della scuola in questi giorni.

Dopo l’ultima puntata in day-time del 23 dicembre, gli spettatori di Amici pensavano di dover aspettare fino al prossimo anno per continuare a seguire l’avventura dei loro beniamini. Se da un lato è vero che, dopo l’ultima puntata di domenica su Canale 5 del 18 dicembre, la scuola riaprirà ufficialmente di nuovo l’8 gennaio 2023.

Il pubblico, però, avrà anche la possibilità di vedere anche una speciale puntata natalizia. Al momento non è dato sapere se ci sarà anche Maria De Filippi. A dire il vero, sembra di capire che probabilmente non ci saranno neanche i professori. Di sicuro, però, il 25 dicembre ci saranno gli alunni di Amici 22 che si esibiranno su Witty Tv in diretta.

Amici, le sorprese prima della puntata natalizia

Come di consueto, gli alunni della scuola di Amici stanno ricevendo diversi regali per le festività. Wax ha sembra aver ricevuto un borsone da parte di sua madre, dove gli avrebbe messo tutte le cose a cui lui tiene di più. Inizialmente il cantante del team di Arisa ha mostrato il suo stupore, poi è scoppiato in lacrime in casetta.

Anche Aaron ha avuto una sorpresa del tutto inaspettata da parte di uno dei suoi cantanti preferiti. La produzione, infatti, lo ha informato che Vasco Rossi ha condiviso una sua esibizione sui social. Si è detto felice ed ha voluto dedicare quello che ritiene un enorme successo a sua madre. Ha inoltre espresso il desiderio di poter incontrare la rockstar.

Dardust scarta i testi scritti da due cantanti: i nomi sorprendono

Poco prima di Natale è arrivata una brutta delusione per due alunni. Il produttore musicale Dardust ha affidato un compito molto importante ai cantanti di Amici 22. Dopo avergli fatto ascoltare una sua base musicale, gli ha chiesto di scrivere un testo che la potesse accompagnare. Ha inoltre specificato che la scelta finale rispecchierà solo il suo gusto.

Per il momento, è trapelata l’immediata eliminazione di due testi. Si tratterebbe delle strofe di Cricca ed Angelina. Nonostante tutti i cantanti abbiano promesso di non rimanerci male, il volto della figlia di Mango lasciava trasparire la speranza tradita. Del resto, fino a questo momento ha sempre occupato i vertici delle classifiche, ricevendo solo complimenti.

Ecco la presentazione della puntata natalizia di Amici: