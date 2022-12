È guerra su TikTok: nota creator critica l’ex fidanzata di George Ciupilan e conferma il tradimento

La presenza di Samara Tramontana al GF Vip ha visibilmente destabilizzato George Ciupilan, su TikTok si scatena l’inferno

Che frecciatina su TikTok dove una delle più seguite creator lancia una frecciatina all’ex fidanzata del gieffino. Una battaglia social in vista, nel frattempo oltre la porta rossa c’è chi ripensa all’amore.

Quanto accaduto ieri sera nella casa del Grande Fratello VIP avrà inevitabili ripercussioni anche su TikTok. All’ingresso di Samara Tramontana nel giardino della casa di Cinecittà, il web è letteralmente impazzito: lei è una nota content creator famosa sul social popolare tra i ragazzi. Anche George, dopo Il Collegio, ha cominciato a fare video su TikTok ed è così che i due si sono conosciuti ed innamorati.

Il gieffino e la sua ex fidanzata hanno avuto una storia che, a detta di molti, sarebbe finita con un tradimento, tranne che a detta della diretta interessata: “Tradito no. Potrei aver tradito la sua fiducia, nel senso che comunque l’ho deluso per dei miei comportamenti sbagliati, ma tradito con un’altra persona no, non l’avrei mai fatto”. Le facce di George Ciupilan, tuttavia, dicevano tutt’altro a tal punto da far insorgere ancor di più il dubbio nei telespettatori.

GF Vip, l’incontro tra George Ciupilan e Samara Tramontana: Giulia Paglianiti interviene a piedi uniti

Giulia Paglianiti ha fatto tutto in diretta: durante il confronto tra George Ciupilan e Samara Tramontana non ha aspettato un secondo a scattarsi un selfie mentre guardava il GF Vip e addobbarlo di emoji che ridono. In un commento di Instagram, poi, la creator di TikTok ha scritto: “Ah sì? Gli mette le corna e poi va a ricucire al gf. Che bell’idea”. Alla tenerezza dell’ex fidanzata del gieffino non ci hanno creduto in molti, al contrario il web si è scagliato contro di lei e la produzione che ha turbato un Ciupilan molto tranquillo all’interno della casa.

Giulia Paglianiti bocca della verità? La tendenza sembrerebbe essere quella, a tutti gli effetti, ma se nessuno dei diretti interessati si espone, quello che è successo sicuramente lo sapranno loro.