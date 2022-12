DAZN con lo sconto per Natale? Arriva l’offerta impossibile da rifiutare: una proposta da cogliere al volo per tutti i fan

Il tempo di archiviare il Mondiale e il trionfo personale di Leo Messi, poi tutti i tifosi e gli appassionati di calcio potranno tornare a concentrarsi sul campioanto. La Premier League tornerà il 26 dicembre, la Serie A il 4 gennaio e DAZN affila le armi con una nuova offerta di Natale clamorosa.

Come regalarsi DAZN con lo sconto quindi? Semplice, sfruttando TIM che ha appena lanciato una nuova proposta commerciale dedicata agli abbonati: il piano TimVision Calcio e Sport, con l’abbonamento a DAZN e Infinity+ ad un nuovo prezzo scontato per nove mesi, fino a settembre 2023.

TimVision Calcio e Sport può essere attivato pagando 24,99 euro al mese fino al 23 settembre 2023, che passeranno poi a 29,99 euro mensili a tempo indeterminato. Per usufruire di questa nuova promozione, l’attivazione deve essere effettuata però entro il 28 gennaio 2023. In più c’è da ricordare che l’offerta è valida sia per i clienti TIM che per i clienti di altri operatori.

Con TimVision Calcio e Sport è sempre incluso il decoder TimVision Box in comodato d’uso gratuito, senza costi aggiuntivi. TimVision Calcio e Sport comprende l’abbonamento al servizio streaming DAZN, con il piano DAZN Standard che permette di registrare fino a 2 dispositivi alla volta con visione in contemporanea su entrambi. Però devono essere connessi alla stessa rete della propria abitazione.

Dal 2 gennaio 2023, sia i clienti nuovi che i già abbonati potranno associare fino a 6 dispositivi alla volta con il piano DAZN Standard (contro gli attuali due) e fino a 7 dispositivi alla volta con il piano DAZN Plus (contro gli attuali 6). Inoltre i clienti DAZN Plus potranno utilizzare il proprio abbonamento vedendo i contenuti in contemporanea su un massimo di 4 dispositivi anche se connessi a 2 reti internet diverse.

DAZN con lo sconto perr Natale? Tutto quello che comprende il nuovo pacchetto

Ma il nuovo pacchetto DAZN con TIM presenta anche altre novità. Grazie all’accordo con Eleven Sports infatti anche il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai. E poi una selezione delle partite della Serie C di calcio maschile, il calcio femminile europeo, il rugby con il Peroni Top10 e altri sport .

Contenuti che si aggiungeranno a quelli già visibili attualmente, ossia tutta la Serie A TIM e la Serie BKT, l’Europa League e i migliori match della Conference League. In più il calcio internazionale con LaLiga Santander, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la FA Cup, la Carabao Cup e la MLS, oltre ad alcuni campionati di calcio femminile come la UEFA Women’s Champions League e i contenuti di Inter TV, Milan TV e Juventus TV.

Con TimVision Calcio e Sport è incluso anche l’abbonamento a Infinity+, quindi 121 partite a stagione della Champions League. E poi la piattaforma TimVision che olrre a serie TV, film, cartoni animati assicura Discovery+ senza costi aggiuntivi.

Inoltre, il servizio Discovery+ Sport gratis per 6 mesi, con il quale i nuovi clienti possono vedere anche tutto il catalogo sportivo di Discovery+. Al termine del periodo gratis, la promo si disattiva automaticamente. Ma si può riattivare ial prezzo scontato di 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese.

Infine sottoscrivendo l’offerta TimVision Calcio e Sport è possibile avere 6 mesi gratuiti di Amazon Prime. In questo modo sarà possibile vedere anche le rimanenti partite della Champions League che trasmesse in esclusiva su Prime Video.