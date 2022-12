Carlo Conti lo confessa a tutti: retroscena davvero inaspettato

Una confessione assurda di Carlo Conti ha lasciato di stucco tutti i fan. Infatti il presentatore ha raccontato un retroscena davvero inaspettato.

Carlo Conti è certamente uno dei presentatori più amati nel panorama televisivo italiano. In queste ore il conduttore ha deciso di spiazzare tutti raccontando un retroscena che nessuno si aspettava: le sue parole.

Ben presto Rai Uno riavrà Carlo Conti alla conduzione, con lo showman fiorentino che sarà al timone della nuova edizione de Lo Zecchino d’Oro. Al suo fianco ci sarà Francesca Fialdini, mentre in finale sarà solo. Così il popolare presentatore ha scelto di raccontarsi al settimanale Oggi. Ad un certo punto ha anche colto la palla al balzo per rivelare il motivo per cui ha deciso di lasciare la guida di un programma quotidiano come L’Eredità.

Infatti nonostante il grande successo ottenuto, il presentatore decise di abbandonare il famoso quiz show. Così Conti sulle pagine del settimanale ha confessato di aver preso questa decisione per stare il più possibile vicino a suo figlio, con cui ha un legame speciale da sempre. Su Oggi infatti si legge: “Ho scelto di non condurre più una trasmissione quotidiana per stargli vicino“, ha poi concluso rivelando di non pentirsi di questa decisione, anzi sarebbe pronto a riprenderla.

Carlo Conti, il motivo per cui abbandonò L’Eredità: “Volevo stare vicino a mio figlio”

Nel corso della sua ultima intervista rilasciata a Oggi, Carlo Conti dopo dopo aver svelato il motivo per cui ha deciso di lasciare L’Eredità tanti anni fa, ha anche colto l’occasione per fare un’altra rivelazione. Infatti l’amato showman ha confessato il motivo per cui ha scelto di fare il direttore artistico (e conduttore) dello show per bambini più amato dagli italiani. In merito quindi Conti ha affermato: “Mi aspettavo la leggerezza, la voglia di tuffarmi nel mondo meraviglioso dei bambini…“.

L’intervistare ha quindi colto la palla al balzo facendo presente a Conti che nei testi della competizione musicale dei bambini è molto presente la figura del papà. Carlo ha quindi precisato che anche la figura della madre è molto presente ed in merito ha poi affermato: “E’ celebrata sempre, è una figura fondamentale, anche se i papà cominciando sicuramente ad avere la loro importanza“. Tra gli autori delle canzoni di quest’anno troviamo anche Marco Masini e Checco Zalone, che hanno parlato proprio dei papà nelle loro canzoni.