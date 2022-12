Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi parte a nervi tesi: scontro in diretta

Alessia Marcuzzi torna in TV con Boomerissima, non senza colpi di scena visto e considerato che la primissima puntata è stata una bomba

Poteva aspettarsi un ritorno in TV così scoppiettante? La conduttrice ha dovuto domare gli animi in studio a seguito della registrazione della primissima puntata del nuovo format che andrà in onda su Rai 2.

Martedì 10 gennaio 2023 Alessia Marcuzzi tornerà ufficialmente in TV. Dopo una pausa dal suo ruolo di conduttrice, non ha potuto fare a meno di tornare avanti alle telecamere e mettere in gioco tutto il suo talento con Boomerissima, programma su Rai 2. C’è grande attesa per questo nuovo format che arriverà in TV e le cui registrazioni sono partite mercoledì. Proprio durante le riprese, sembrerebbero essersi scaldati gli animi tra protagonisti della prima puntata di ritorno in TV della Marcuzzi.

A svelare, nel dettaglio, i retroscena è TvBlog che spiega: “Ci sarebbero state scintille tra Tommaso Zorzi (millenial) e Claudia Gerini (boomer). Lo sca**o, come lo definisce chi era presente alla lunga registrazione, si sarebbe consumato al momento dell’arringa finale dell’ex gieffino, che tirando in ballo, tra il serio e il faceto, i filtri che vengono usati su Tik Tok e sugli altri social avrebbe fatto indispettire l’attrice”.

Zorzi VS Gerini: lo scontro a Boomerissima di Alessia Marcuzzi

Tra gli ospiti del programma di Alessia Marcuzzi, come rivelato da TvBlog e Cinguetterai, oltre Claudia Gerini e Tommaso Zorzi ci saranno anche Luciana Littizzetto, Gianmarco Tamberi, Max Pezzali, Elettra Lamborghini, Sabrina Salerno, Max Giusti, Francesco Facchinetti e Valentina Romani. I primi due non hanno trovato particolare feeling, evidentemente, perché non se le sono affatto mandate a dire. Non solo in registrazione, perché pare che la questione si sia trasferita nel dietro le quinte del programma una volta messo fine alle riprese per la prima puntata della trasmissione.

Stando a quanto svelato, sembrerebbe che anche Elettra Lamborghini sia “un po’ risentita” dal programma che ha visto molto presi i vipponi dal gioco. Le anticipazioni non fanno altro che lasciare curiosità di vedere cos’è che ha scaldato così tanto gli animi e creato caos in studio.