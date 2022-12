Bomba Vodafone, torna una delle offerte più amate: aderisci subito

Una vera e propria bomba è stata lanciata da Vodafone, con l’operatore che ha deciso di far tornare una delle offerte più amate: come aderire.

Non mancano le novità per Vodafone che è pronta a stupire tutta la sua utenza con il ritorno di una delle offerte più amate dai clienti. Scopriamo quindi di quale offerta si tratta e come sarà possibile accedervi.

Torna a stupire l’operatore Vodafone Italia con il suo programma di fedeltà Vodafone Happy che ha deciso di mettere nuovamente in palio 3 mesi di abbonamento Amazon Prime gratuito. Questa specie di premio, infatti, verrà riproposto ogni settimana del mese di Dicembre 2022 e potrà essere regalato ogni volta a chi si preferisce. Inoltre il giorno predisposto per Happy è il venerdì come risaputo da tutti i clienti.

Oltre ad aggiornare il conteggio dei Sorrisi facendo tornare disponibili quelli utilizzati nella settimana precedente per premi non vinti, viene proposto sempre un nuovo regalo da riscattare entro il Giovedì successivo, che cambia ogni settimana. Mentre invece nella giornata di ieri Happy Vodafone ha deciso di riproporre nuovamente lo stesso regalo della settimana precedente. Quindi stiamo parlando sempre di 3 mesi gratuiti di Amazon Prime.

Vodafone, torna il programma di fedeltà Happy: in cosa consiste

Tutti i clienti di Vodafone Happy avranno a disposizione un nuovo link dedicato. A questo si potrà accedere sia tramite il tasto “Attiva 3 mesi di Amazon Prime” sull’app My Vodafone che tramite SMS dedicato, da dove il cliente potrà creare un nuovo account Amazon. Inoltre il cliente potrà anche inserire le credenziali di un account esistente per ottenere i 3 mesi offerti da Vodafone.

In queste ore l’operatore ha specificato che la promozione è riservata ai nuovi clienti ed ai già clienti Amazon Prime con abbonamento mensile o annuale attivo. Secondo le ultime indiscrezioni l’operatore rosso durante il mese di Dicembre 2022 riproporrà ogni Venerdì i 3 mesi omaggio di Amazon Prime. Per questo motivo, tutte le settimane, come già accaduto da oggi dovrebbe essere fornito un nuovo link di attivazione dei 3 mesi omaggio di Prime offerti dall’operatore. Torna quindi l’amata promozione. Ci sono milioni di nuovi utenti pronti ad attivarla subito.