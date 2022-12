Ballando con le Stelle, clamoroso ritorno in gara: il pubblico si divide

A Ballando con le Stelle potrebbe esserci un clamoroso ritorno in gara che già divide il pubblico. Ecco cosa avrebbe rivelato un’autrice del programma che è molto vicino a Milly Carlucci riguardo le ultime tre puntate del dancing-show.

Nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle si era sollevato un polverone riguardo il ritiro di Al Bano dalla competizione. La sua ballerina, Oxana Lebedew, si era infortunata. Il cantante aveva quindi spiegato di non sentirsela di chiedere una sostituzione. Subito dopo, si era diffusa erroneamente la voce che il cantante, in realtà, avesse pianificato tutto.

Al Bano, dopo aver chiarito che non si era ritirato per partecipare a degli ipotetici concerti in giro per l’Europa, aveva tentato il ripescaggio nella penultima puntata di Ballando con le Stelle. Questa è la strada che potrebbe seguire anche un altro controverso concorrente di questa edizione del programma di Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, il ritorno in gara divide: è giusto?

Non tutti sanno che a Ballando con le Stelle Milly Carlucci lavora insieme alla sorella Anna. L’autrice televisiva ha spiegato a www.today.it che l’eliminazione di Enrico Montesano è stata una volontà della Rai. La conduttrice del dancing-show, al contrario, avrebbe cercato di tenerlo fino all’ultimo. Anna Carlucci avrebbe voluto fargli almeno spiegare il suo gesto.

Enrico Montesano è stato squalificato da Ballando con le Stelle per aver indossato una maglietta giudicata di orientamento fascista. Come rivela Dagospia, però, la faccenda è diventata molto complessa. Sembrerebbe che l’artista dovesse condurre un programma di due puntate: l’evento sarebbe stato cancellato subito dopo lo scandalo della maglietta.

“Speriamo, sarebbe bello”: cosa potrebbe succedere a Ballando

Enrico Montesano, dal suo canale Instagram, si sfoga: “Essere trattato come un pluri-pregiudicato fa male“. Allo stesso tempo, sembrerebbe anche che l’artista voglia avviare una battaglia legale per chiedere alla Rai i danni d’immagine per quanto successo. Per ciò che concerne Ballando con le Stelle, però, si starebbe riaprendo uno spiraglio.

Anna Carlucci spiega cosa potrebbe succedere prossimamente a Ballando con le Stelle, dove potrebbe esserci il ritorno di Enrico Montesano: “Certo a tutti piacerebbe dargli la parola, ma proprio umanamente. Ma chi lo sa… Alla fine di Ballando mancano ancora tre puntate, al ripescaggio ne mancano due. Magari, speriamo. Sarebbe bello“.

Ecco l’esibizione di Enrico Montesano insieme ad Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle sulle note de La valigia dell’attore di Francesco De Gregori: