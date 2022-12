TikTok, come fare il trucco per gli occhi: basta un dito per essere come Giulia De Lellis

TikTok propone giorno dopo giorno interessanti novità, tanti piccoli ‘trucchi’ per poter apparire perfetti o imparare il fai da te

Giulia De Lellis insegna e con questo nuovo trucco mostrato sui social ha fatto impazzire tutti, basterà davvero un solo dito per poter apparire perfetti, una tecnica da far invidia a chiunque e che vi permetterà di mostrarlo ai vostri amici.

Da TikTok si apprendono tante cose, di cucina, fai da te, make-up, tecnologia, non è altro che un’enciclopedia multimediale dove ognuno mette in gioco le proprie conoscenze a seconda del proprio ambito d’interesse. Chi poteva sfondare nel mondo del make-up se non Giulia De Lellis? L’influencer ha ripreso un trend che ha visto proprio sul social e l’ha proposto ai suoi follower, facendolo diventare virale e svelando come applicare un meraviglioso trucco occhi con una matita ed un dito.

Sono giorno, infatti, che non si parla altro di questo “famoso trend di Giulia De Lellis”, ma cos’ha fatto l’influencer nel dettaglio? Con pochissimo materiale, l’ex Uomini e Donne è riuscita a far andare virale un suo video in cui mostra perfettamente come applicare la tecnica dello smoky eyes.

Giulia De Lellis e il trend su TikTok: come fare un perfetto smoky eyes

Come mostrato da Giulia De Lellis su TikTok, ci sarebbe un modo per avere un trucco occhi ben definito col solo uso di una matita occhi ed un dito. L’influencer ha dimostrato ai suoi follower come fare nell’ultimo visto postato sul noto social, basta una matita occhi dalla mina morbida e dal colore pieno e intenso, a seconda dei propri gusti.

Per poter eseguire al meglio la tecnica, servirà semplicemente macchiare il polpastrello del proprio indice appoggiandolo sulla parte finale della palpebra. Con un movimento rapido bisognerà tirare il colore in alto. In pochi secondi così lo sguardo sembrerà più allungato e sollevato, ricordando quindi la tecnica smoky eyes. La De Lellis consiglia poi ti fissare la matita con un sottile strato di cipria trasparente o magari con un ombretto.