Uomini e Donne, vanno via tutti dal Trono Classico? Cosa sta succedendo

Alcune indiscrezioni sul web hanno sconvolto il pubblico di Uomini e Donne: chi rimarrà adesso al Trono Classico? Ecco cosa starebbe succedendo.

Dopo l’ultima esterna, la dama è stata molto chiara: “Lui si espone tanto su di me, questa cosa mi fa piacere. È sempre stato come una calamita, nonostante io fossi molto frenata in tutto. Anche quando ho fatto un passo indietro, lui ha sempre recuperato le distanze. Sono stata tanto male, ma oggi posso dire che ne vale davvero la pena“.

Da diverso tempo non si vedeva a Uomini e Donne una coppia che riesce a suscitare tante emozioni al pubblico che a sè stessa. Carola ha sempre fatto molta fatica a farsi capire da Federico Nicotera, ma lui non l’ha mai mandata a casa. A ben vedere, forse fra i due c’è sempre stato un po’ di imbarazzo dovuto al fatto che evidentemente si piacciono.

Uomini e Donne, cosa succede al Trono Classico: gli addii

Se a metà novembre sembrava che Carola stesse per lasciare Uomini e Donne e di conseguenza anche Federico ed il Trono Classico, adesso le cose sono completamente cambiate. Hanno capito di essere molto diversi, ma con molta pazienza sono riusciti a comunicare. Le indiscrezioni riportano di una scelta imminente da parte di Federico.

Il pubblico sembrerebbe fare letteralmente il tifo per Carola, ma bisogna dire che anche il rapporto con Alice si è evoluto puntata dopo puntata. I due hanno anche avuto diversi scontri, ed in tanti vedono la corteggiatrice molto più matura di Carola. Gli occhi di Federico, effettivamente, sembrerebbero aver già scelto proprio lei.

Chi rimane e chi se ne va dal Trono Classico: i nomi

Se le indiscrezioni vedono Federico in uscita da Uomini e Donne, Federica Aversano ha invece appena dato il suo addio. Ha suscitato molta curiosità il fatto che non abbia fatto nessuna scelta, e si è diffuso il gossip che la protagonista del Trono Classico stessa frequentando un altro uomo al di fuori del programma di Canale 5.

Federica Aversano ha voluto spiegare con un messaggio sul proprio profilo Instagram di aver capito che questo non era il momento giusto per lei di andare a Uomini e Donne. Ha però ricordato Matteo Ranieri, l’unico capace di farla emozionare. Rimarranno sicuramente al Trono Over sia Federico Dainese che Lavinia, ancora molto indecisi.

Ecco il parere del giornalista Lorenzo Pugnaloni riguardo la scelta di Federico Nicotera: