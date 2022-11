GF Vip, il dramma del tumore dell’ex concorrente: “Il futuro è incerto”

L’ex concorrente del GF Vip ha rivelato il dramma che sta continuando ad attraversare ogni giorno a causa del tumore e delle cure a cui si è dovuto sottoporre. Ecco di chi si tratta e come la malattia lo ha cambiato.

Durante tutto il suo percorso al GF Vip 2 il pubblico lo ha sempre supportato, decretandolo vincitore dell’edizione. Come successo in molte altre edizioni, ha primeggiato mostrando la sua eleganza nei modi ed anche la sua fragilità, oltre alla dichiarazione d’amore e la proposta di matrimonio alla donna che ancora oggi è sua moglie.

L’amore fra Daniele Bossari e Filippa Lagerback, la co-conduttrice di Che tempo che fa, dura da oltre vent’anni. Hanno avuto anche una figlia, Stella, che oggi ha 19 anni. L’ex veejay di MTV continua a definire la moglie come il suo “punto di riferimento assoluto“. È una persona più matura di lui e glielo ha dimostrato durante la malattia.

GF Vip, ecco come il tumore ha cambiato l’ex vippone

Daniele Bossari ha confessato di essere malato di tumore da diverso tempo. Come ha voluto spiegare a più riprese sui propri canali social, la sofferenza lo ha portato ad approfondire di più la sua spiritualità. Ha inoltre iniziato a praticare yoga. Ha anche raccontato di uno strano sogno quasi premonitore, dove vide una carta dei tarocchi.

“L’appeso“, e più in generale questo suo sogno, gli sono sembrati una metafora di ciò che stava vivendo. Ha messo in discussione tutta la sua vita, capendo la priorità è l’amore. Già durante le cure è tornato a lavorare a Radio Deejay e poi anche a Dmax, dove conduce Il codice del boss, un programma che esplora diversi luoghi e fatti misteriosi.

“Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo”

Recentemente, Daniele Bossari ha tagliato un importantissimo traguardo e lo ha voluto raccontare al settimanale Nuovo. Ha completato le cure contro il tumore, ma nonostante ciò non riesce ad essere ottimista riguardo la sua salute: “Non voglio proiettarmi troppo in là nel futuro, perchè oggi è incerto. Voglio godermi il presente“.

Daniele Bossari ha spiegato in più occasioni di aver scelto di raccontare pubblicamente la sua malattia per creare consapevolezza. Ritiene inoltre che condividere significhi anche portare conforto a chi dovesse mai attraversare dei momenti difficili come quelli che ha attraversato lui ed allo stesso tempo riesca a farlo sentire “più leggero“.

