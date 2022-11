GF Vip 7, spunta la lettera dell’ex di Luciano Punzo: è stata censurata? – VIDEO

La ex di Luciano Punzo avrebbe scritto una lettera al GF Vip 7, ma durante le dirette del programma Alfonso Signorini non ha mai fatto riferimento al messaggio che avrebbe ricevuto il vippone. Ecco una parte del contenuto.

Sin dall’ingresso di Giaele De Donà al GF Vip 7 in molti hanno sospettato che non fosse completamente sincera nel raccontare la sua storia al pubblico. Il fatto che usi anche delle espressioni coniate da Alex Belli nella precedente edizione del reality show ed inneggi all’amore libero, conferma che forse la gieffina abbia tentato di costruirsi un personaggio.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha rivelato che il marito di Giaele De Donà non sarebbe in realtà ricco quanto ha fatto credere. Bredford Beck apparterrebbe alla classe media americana e starebbe tentando ogni strada per acquisire popolarità. Anche la paparazzata sul magazine Chi andrebbe vista come un’operazione per ottenere visibilità.

GF Vip 7, ecco chi ha scritto la lettera a Luciano Punzo

Alcuni dettagli che sono stati rivelati il 26 novembre lascerebbero pensare che c’è anche un’altro inquilino che, forse, ha cercato di creare un personaggio da portare avanti durante la sua esperienza al GF Vip 7. Il pubblico del reality show ha infatti notato le continue contraddizioni in cui è caduto Luciano Punzo riguardo il suo stato sentimentale.

Quando è entrato nella casa, l’ex tentatore di Temptation Island si sarebbe presentato come single. Mentre discuteva con gli altri vipponi, però, si sarebbe riferito alla sua fidanzata in più occasioni. Adesso è spuntata la presenza di una lettera che la sua presunta ex, Manuela Carriero, avrebbe inviato alla redazione del GF Vip 7 per Luciano Punzo.

L’ipotesi: Luciano e Manuela potrebbero essere d’accordo?

Sembrerebbe che il contenuto della lettera si riferisca alla fine della relazione fra Manuela e Luciano. Come mai non è stata letta durante una delle dirette del GF Vip 7? Le motivazioni non sono chiare, ma l’esperta di gossip Deianira Marzano ha avanzato alcune ipotesi riguardo quello che potrebbe essere successo.

Sembrerebbe che Manuela abbia rifiutato diverse richieste di interviste e di ospitate. Non sono chiare neanche qui le motivazioni, ma pare che forse l’ex concorrente di Temptation Island vorrebbe essere invitata al GF Vip 7, magari per poter leggere la lettera al suo ex Luciano Punzo. Deianira ha fatto intendere anche che la coppia non si sia mai lasciata.

Ecco uno stralcio della lettera che Manuela Carriero avrebbe scritto a Luciano Punzo e che il GF Vip 7, per motivi non noti, avrebbe deciso di non leggere in diretta: