Federico Fashion Style, il crollo in diretta: “Scusate, sto male” – VIDEO

Federico Fashion Style ha avuto un crollo in diretta, quando ha ammesso: “Scusate, sto male”. Ecco cosa è successo al parrucchiere dei Vip che nella notte fra il 23 ed il 24 novembre ha voluto dire la sua verità.

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, si è costruito con il tempo un personaggio sempre sorridente e forse un po’ trash nei modi di apparire. Il suo talento per il mestiere di parrucchiere, iniziato a soli 13 anni, lo ha portato in poco tempo a costruire un vero e proprio impero. Ha infatti aperto dei negozi nelle località più esclusive d’Italia.

Federico Fashion Style si è sempre presentato come un gran lavoratore, spiegando di fare tutto per assicurare un futuro a sua figlia Sophie Maelle. La bambina, nata nel 2017 grazie all’inseminazione artificiale, sembrava la coronazione della relazione con Letizia Porcu. La coppia trentatreenne, infatti, è arrivata a festeggiare ben 17 anniversari insieme.

Il crollo improvviso: la verità sulla separazione

A metà ottobre è stata Letizia Porcu ad annunciare con una storia su Instagram la fine della relazione con Federico Fashion Style: “Dopo 17 anni la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia“. Aveva colpito molto che, poco dopo, il parrucchiere avesse organizzato una festa sfarzosa per il compleanno.

Durante l’intervista di Federico Fashion Style a Verissimo si sono spese parole bellissime per Letizia. Il parrucchiere ha spiegato di aver paura di non trovare la sua ex in negozio, e di non poter fare a meno di lei che c’era sempre stata. Improvvisamente, però, qualcosa è cambiato: nella notte fra il 23 ed il 24 novembre Federico ha detto la sua verità.

“Sto male”: perchè Federico Fashion Style è scoppiato in lacrime

Il parrucchiere di Anzio ha cominciato subito insinuando che certe verità che finiscono sui rotocalchi o girano per il web possono solo essere stati messi in giro solo dalla sua ex compagna. Ha poi raccontato in lacrime di stare male e di non riuscire più a dormire, e neanche a mangiare. Il problema di tutto questo sarebbe il rapporto con sua figlia.

Sembrerebbe che Federico Fashion Style possa chiamare Sophie Maelle solo prima delle 7:30 e dopo le 21:00, altrimenti la madre della bambina non risponde. Questo sarebbe inaccettabile per lo stylist, secondo cui l’amore con Letizia era finito da molto tempo, e vivevano da separati in casa. Federico avrebbe inoltre negato di avere una seconda vita.

Qui sotto un video con alcune delle dichiarazioni rilasciate sui social da Federico Fashion Style: