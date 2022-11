Anticipazioni Uomini e Donne, Riccardo a sorpresa lascia tutti di stucco: pioggia di critiche

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, sarà ancora Riccardo a padroneggiare la scena e attrarre numerose critiche: tutte le anticipazioni

Ancora una volta protagonista del dating show ci sarà il cavaliere tarantino che, da quando la sua ex storica ha lasciato il programma, sembra non trovare pace e fa di tutto pur di attirare l’attenzione altrui.

L’addio di Ida Platano a Uomini e Donne deve aver particolarmente scosso Riccardo Guarnieri che ha iniziato a buttare l’amo in studio tra le sue ex che, però, non saranno mai come la sua ex storica che evidentemente gli suscita ancora molto. Particolarmente turbato dall’uscita di scena della Platano mano nella mano con Alessandro Vicinanza, spesso è stato stuzzicato da Maria De Filippi per cercare una reazione.

Ça va sans dire, il cavaliere negherà questo suo stato confusionale in seguito allo spegnimento dei riflettori su Ida Platano e ammetterà si tratti di un capitolo chiuso. Oggi, però, tornerà a lasciare tutti di sasso facendo una proposta a Roberta Di Padua. Tra i due non è finita affatto bene, un bacio durante un momento di goliardia e niente più, solo tante incomprensioni e differenti vedute. Inoltre, il cavaliere tarantino le farà sapere che è solo grazie alla dama di Cassino se è riuscito ad aprire veramente gli occhi su Ida Platano.

Anticipazioni Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri subissato di critiche

Inevitabilmente la scelta del cavaliere verrà vista in malo modo, specialmente dagli opinionisti Gianni Sperti -molto amico di Ida Platano- e Tina Cipollari che con l’ex dama non ha nulla a che vedere, anzi, ma ritiene incoerente l’atteggiamento da parte del Guarnieri. In particolare, infatti, il cavaliere soltanto ieri ha annunciato la volontà di voler rifrequentare Gloria: ha i pensieri un po’ confusi, forse? Una pioggia di critiche si abbatterà su di lui.

Per quanto riguarda, invece, il Trono Classico, torneranno protagonisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro con la tronista che sembra essere molto più vicina ad Alessio Campoli, ancor più dopo l’esterna insieme. Al contrario, sarà proprio il corteggiatore a sentirsi frenato nei suoi confronti.