Paura a Lioni, in provincia di Avellino. Il maltempo, alimentato dal ciclone Poppea che martedì si è abbattuto su quasi tutta Italia, ha sradicato il tetto in lamiera di un centro commerciale. Il laminato del tetto nell’Avellinese è letteralmente precipitato sul parcheggio antistante il centro commerciale “La Fornace”. Solo per puro caso non ci sono stati feriti o conseguenze ancora peggiori, in quanto il fatto è avvenuto mentre la struttura era aperta. Con le persone che andavano e venivano.

La copertura è precipitata sul parcheggio ammaccando qualche auto parcheggiata. Conseguenze tutto sommato confortanti, in quanto potevano si è letteralmente sfiorata la tragedia. I vigili del fuoco dell’Avellinese sono stati al lavoro durante tutta la giornata di martedì per rimuovere il laminato caduto dal tetto.