“Sono stata a letto col marito di Elena Sofia Ricci”, bomba in diretta che nessuno sapeva

I fatti risalgono ad anni fa, ma adesso sono emersi dettagli su quanto accaduto. Al centro della querelle l’ex marito di Elena Sofia Ricci

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Belve e Francesca Fagnani è in grado di tirar fuori i segreti più tenebrosi dei suoi ospiti come in questo caso. La prossima puntata ne regalerà delle belle.

Questa sera a Belve ci sarà una vecchia conoscenza di Elena Sofia Ricci che darà spettacolo. Stando a quanto anticipato da DavideMaggio.it, infatti, durante la trasmissione si tratteranno una serie di argomenti, tra cui Luca Damiani, ex marito dell’attrice toscana con cui è stato per un anno, salvo poi divorziare. I fatti risalgono al 1991, ormai sono passati 30 anni, ma Francesca Fagnani infila ancora il coltello nella piega.

A Nancy Brilli, infatti, la conduttrice sottolinea: “Non vi siete amate perché lei aveva una frequentazione con suo marito”. Subito l’attrice romana evidenzia che Luca era ormai ex marito di Elena Sofia Ricci e poi aggiunge: “Non vivevano più insieme e parlavano male l’uno dell’altra, non era vero che era la mia migliore amica e poi ho chiesto scusa”. La collega toscana, in un’intervista, dichiarò: “Veniva a fare l’amica e ascoltava le mie pene d’amore, parlandomi di un misterioso fidanzato, che solo dopo ho scoperto essere il mio ex marito Luca”.

Nancy Brilli ed il suo vissuto in Rai: tra Ivano Fossati e Paolo Virzì

Con Francesca Fagnani, Nancy Brilli ha parlato di quel rocambolesco calcio che destinò a Ivano Fossati durante una lite rompendogli una gamba. A quest’accusa, l’attrice ha sottolineato: “Intanto non ho cominciato io e poi rotto è una esagerazione […] Niente di ospedaliero”. Su Paolo Virzì, invece, hanno affrontato insieme gli schiaffi destinati al regista: “Mi scrisse una lettera dicendomi che chi andava da Pippo Baudo vestita da sera non era credibile in un ruolo di operaia, di fatto abbiamo litigato”. Nonostante siano passati parecchi anni, i due non hanno mai chiarito l’accaduto.

Sulla Rai, invece, la Brilli ha svelato un aneddoto particolare: “Sono andata a chiedere in Rai e c’era una funzionaria che mi ha detto che le attrici non erano più le belle ragazze degli anni ‘90 ma erano donne vere […] Me l’ha proprio detto”.