GF Vip, nuovo entrato svela tutto e rischia l’eliminazione: decisione irreversibile – VIDEO

Uno dei nuovi entrati ha infranto una delle regole rigide del GF Vip, a tal punto da far gridare alla squalifica immediata

Il reality show è molto rigido nel rispetto del regolamento e con ogni probabilità il suo atteggiamento sarà duramente punito con la squalifica. Quanto fatto dal nuovo entrato non è affatto consentito, anzi, molto grave.

Quotidianamente dalla regia ricordano ai vipponi di tenere i microfoni addosso, non eluderli ed essere quanto più trasparenti possibili nel rispetto dei telespettatori da casa. Edoardo Tavassi non solo ha tolto il microfono, ma quanto ha detto è di una gravità che non può restare impunita dal GF Vip. Su Twitter si è immediatamente diffuso il video di quanto fatto dal vippone che è cascato nella stessa ‘trappola’ di Oriana Marzioli che, qualche settimana fa, parlava con Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis.

In particolare, Edoardo Tavassi dialogando con Edoardo Donnamaria gli ha portato qualche informazione dall’esterno. Il fratello di Guendalina riferisce di aver visto la classifica di piacimento con relative percentuali per ognuno dei vipponi che è all’interno della casa a partire dal principio. Nello stesso discorso, poi, Edoardo introduce anche la Roma e l’Europa League -di cui entrambi sono tifosi- probabilmente per fingere di sviare l’argomento dalle domande sempre più curiose del suo compagno d’avventura.

Edoardo Tavassi rischia la squalifica? Il video che lo incatena

Con qualche sotterfugio linguistico, Edoardo Tavassi prova a riportare per intero la classifica d’apprezzamento del pubblico per i vipponi all’interno della casa. Inoltre, il fratello di Guendalina è stato particolarmente bersagliato dal web dopo aver esposto la sua strategia per le prossime puntate a Donnamaria: la sua idea è quella di far fuori Nikita e George perché i più forti del reality, al momento.

Un web in subbuglio dopo le parole del Tavassi che sono state, giustamente, mal accolte. Come se non bastasse, il loro discorso non è affatto approvato dal regolamento che recita perfettamente quanto non sia accettabile riportare informazioni dall’esterno, a meno che non sia lo stesso Grande Fratello a deciderlo, come fu nel caso della morte di Diego Armando Maradona.