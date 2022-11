Irene Pivetti, il terribile racconto lascia tutti di stucco: “L’hanno fatta a pezzi”

Un racconto terribile di Irene Pivetti ha lasciato tutti senza parole. Infatti la conduttrice e giornalista ha raccontato: “Fatta a pezzi”.

Irene Pivetti è tornata a parlare e lo ha fatto in un’intervista concessa al settimanale Chi. Al suo interno la deputata, conduttrice e giornalista italiana ha raccontato i tanti cambiamenti avvenuti negli anni: le sue parole.

In poco tempo si può passare dall’essere una delle donne più riconosciute nel panorama politico ad essere messa in secondo piano. È proprio ciò che è successo a Irene Pivetti, che però è ancora motivata e prova a rendersi utile alla causa. Infatti l’ex Presidente della Camera negli ultimi anni ha visto la sua esistenza mutare profondamente. Così ha voluto raccontare la sua esperienza in questo mondo durante un’intervista a Chi Magazine.

Infatti sul settimanale l’ex politica ha raccontato i tanti cambiamenti avvenuti negli anni. Oggi la Pivetti lavora come commessa in un centro sociale. A testa alta, nonostante i numerosi ostacoli affrontati, la giornalista ha quindi affermato: “A 58 anni mi hanno distrutto la vita, ma per fortuna questo nuovo lavoro mi rende tranquilla e serena, mi fa sentire utile” – ha poi continuato – “Lavoro dalla mattina alla sera e vivo in un dormitorio, mi hanno privata di tutti i miei averi e diritti“.

Irene Pivetti racconta il suo dramma: “Non ho più un conto in banca”

La vita dell’ex deputata è totalmente diversa rispetto al passato. Infatti ad oggi non può più godere dei benefici del passato e vive in una situazione economica piuttosto precaria che non le permette di avere un conto in banca ma di vivere, come si suol dire, alla giornata. Al settimanale Chi, Irene Pivetti ha quindi raccontato: “Non più volevamo allacciarmi la luce. Niente lavoro. Niente conto in banca. Nulla: soltanto gli amici della cooperativa di Monza mi hanno accettato con entusiasmo. Io ho pagato le tasse e non ho fatto niente di illegale“.

Nel corso degli scorsi mesi, la Guardia di Finanza ha infatti confermato il sequestro di 3,5 milioni di euro a carico dell’ex presidente della Camera, accusata di riciclaggio. Adesso Irene ha rivelato che non può più permettersi una macchina e spostarsi con i mezzi sarebbe complicato, per questo motivo vive in un centro sociale. Nonostante gli ostacoli, Irene ha comunque accettato questa nuova condizione di vita, soprattutto grazie ai due figli, di 22 e 24 anni, che non l’hanno mai abbandonata.