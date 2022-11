GF Vip 7, è successo di nuovo: le gravissime affermazioni di Giaele – VIDEO

Le telecamere del GF Vip 7 hanno ripreso Giaele De Donà mentre faceva delle affermazioni gravissime. Come è potuto succedere di nuovo? Ecco il video che mostra le intenzioni dell’ex protagonista de Il Collegio.

Dopo l’uscita di Marco Bellavia dalla casa del GF Vip 7, Alfonso Signorini era stato molto duro con gli inquilini del reality show. Anche il pubblico, attraverso il televoto, aveva fatto uscire lentamente tutti i concorrenti che avevano avuto meno sensibilità nei confronti dell’ex conduttore di Bim Bum Bam. Sembrerebbe, però, che le cose si stiano ripetendo.

Nikita è finita di nuovo sotto la lente di ingrandimento di un’altra vippona. Come già successo con Elenoire Ferruzzi, ciò che infastidisce Wilma Goich dell’influencer è il rapporto molto stretto con Daniele Dal Moro. La cantante sarebbe infatti innamorata, e sarebbe arrivata anche ad insultare Nikita, come già successo per il vino “scomparso”.

GF Vip 7, le gravissime affermazioni di Giaele De Donà

Anche Giaele De Donà si è resa protagonista di un episodio che ha lasciato il pubblico esterrefatto. All’improvviso, quasi senza nessun motivo, ha preso in mano un oggetto. Ha ricordato parlando ad alta voce che glielo aveva regalato Carolina Marconi. Ha quindi commentato che forse sarebbe stato meglio disfarsene, perchè potrebbe portagli sfortuna.

Secondo Giaele, infatti, ci sarebbe la possibilità che Carolina gli abbia fatto una “macumba“. Queste parole hanno ferito moltissimo la Marconi, che sta continuando a vedere il Grande Fratello da casa dopo l’eliminazione del 3 novembre. L’ex gieffina ha quindi ricordato il gesto tenero che si nascondeva dietro quel regalo.

Le continue incomprensioni con Carolina: l’amicizia è svanita?

Come molti altri inquilini, anche Giaele ha festeggiato il suo compleanno all’interno della casa del GF Vip 7. Il 13 ottobre è stata quindi organizzata una festa in suo onore. Carolina, non avendo modo di farle un vero regalo durante la sua permanenza nella casa, aveva quindi creato la sua iniziale del nome con la farina e bicarbonato poi colorati di blu.

Non è la prima volta che ci sono delle profonde incomprensioni fra Giaele e Carolina. Già dopo la nomination della Marconi nei confronti della De Donà, c’era stata una lunga discussione fra le due. Giaele non si aspettava affatto un gesto simile dalla coinquilina: quando l’aveva chiamata addirittura amica, Carolina l’aveva subito smentita.

Ecco il video in cui si sente Giaele fare delle affermazioni gravissime: secondo lei il regalo di Carolina potrebbe portarle sfortuna perchè potrebbe avergli fatto la “macumba”: