Un Posto al Sole, anticipazioni shock: Marina ad un passo dal baratro

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole appaiono davvero scioccanti ed intriganti, con la storia legata a Marina Giordano

La prossima settimana ad Un Posto al Sole se ne vedranno delle belle. In particolare per la sorte di uno dei protagonisti più amati della soap opera: ovvero l’imprenditrice Marina Giordano.

La sua trama è quella che sta tenendo banco più di tutte. Infatti Marina da qualche settimana è caduta nelle grinfie dell’ex marito Fabrizio Rosato, colto da raptus di gelosia e di paranoia.

L’uomo ha rapito la Giordano e l’ha segregata in un casale abbandonato, così da cercare di convincerla a tornare con lui. L’unico a capire il reale pericolo di Marina è il suo attuale compagno Roberto Ferri, che ha deciso di agire da solo per andare a liberarla.

Marina Giordano ancora in pericolo: Roberto Ferri rischia di perderla per sempre

Le ultime puntate si sono chiuse con il tentativo di Roberto Ferri di salvare Marina dalle grinfie di Rosato. Una vera e propria lotta tra i due uomini si è scatenata nel casale, finita con l’auto-avvelenamento del rapitore e l’intervento di Franco Boschi a salvare i due amanti malcapitati.

Ma le prossime puntate, quelle che inizieranno lunedì 14 novembre, porteranno novità non positive per Marina e Roberto. La donna, in ospedale per accertamenti, sembrerà letteralmente turbata e stordita dalla situazione, quasi in catalessi e difficilmente pronta a risollevarsi.

Nonostante la vicinanza di Roberto Ferri, Marina potrebbe soffrire di depressioni ed attacchi di panico, vista la violenza ai suoi danni di Rosato. Un po’ come accaduto al personaggio di Silvia Graziani, quando fu violentata da alcuni malviventi diversi mesi fa. Si prevedono momenti duri per la coppia visto il drammatico andamento della situazione.

Non solo la storia tra Marina e Roberto: si parlerà anche di un ritorno importante. Ad Un Posto al Sole si rivedrà il personaggio di Manlio, il violento padre di Susanna, ex moglie di Niko Poggi tragicamente morta a seguito di una sparatoria. Il giovane avvocato dovrà fare i conti con il tragico ricordo dell’amata.