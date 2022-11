Netflix, novità sorprendente: il divertente quiz farà impazzire gli utenti

Novità interessante targata Netflix. Il noto canale streaming di film e serie TV on demand sta lanciando un innovativo quiz per gli abbonati

Netflix sta vivendo un periodo davvero complicato, anche più del previsto. Il 2022 è stato l’anno dei numeri in discesa, mentre nel recente passato la nota emittente in streaming aveva collezionato boom di abbonamenti e visioni.

Per questo motivo sono arrivate disposizioni rivoluzionarie nelle ultime settimane. Ovvero la caccia agli utenti ‘scrocconi‘, ovvero coloro che utilizzano l’account di amici e parenti senza versare un euro nelle casse di Netflix.

Oppure l’inserimento di un abbonamento base economico, a 5.49 euro al mese, però con l’intervento di spot pubblicitari all’interno della visione di film e serie TV. Insomma tentativi per risalire la china e non perdere pubblico a favore dei competitor on demand.

Netflix, l’ennesima arma per affezionare il pubblico: scatta il Trivia Quiz interattivo

L’ultima trovata di Netflix è quella di rendersi il più interattivo possibile per i propri utenti ed abbonati fedeli, così da accalappiare anche nuovi spettatori. Vale a dire l’ideazione di un quiz a cui rispondere in tempo reale sulla piattaforma.

Il nome del gioco sarà Triviaverse – L’universo del quiz, la novità che Netflix propone dall’8 novembre ai propri abbonati. Il quiz sarà disponibile da subito per tutti i clienti della piattaforma di streaming on demand in inglese, spagnolo, portoghese, francese, italiano, tedesco, coreano e giapponese.

Molto semplici le regole e le modalità del quiz. Si potrà rispondere alle domande interattive premendo i tasti freccia del proprio telecomando o attraverso il touchscreen del proprio dispositivo mobile. Gli argomenti del Triviaverse riguarderanno diverse categorie, come per esempio storia, scienza e cultura popolare. Più si andrà avanti, più alto diventerà il livello di difficoltà.

Non è la prima volta che Netflix agisce in tal senso, ovvero chiamando i propri utenti ad intervenire in modo interattivo. Nel 2017 furono lanciate le storie interattive di Cat Burglar e Bandersnatch, legato alla fortunata serie Black Mirror. Più recentemente, nell’aprile 2022, sulla piattaforma era stato pubblicato anche un videogioco precursore di Triviaverse, ovvero Trivia Quest.