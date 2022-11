Barabara D’Urso, che frecciata in diretta: “Eri completamente scema”

Attacco ironico e sarcastico ai danni di Barbara D’Urso, la nota conduttrice televisiva di Mediaset giudicata così da un ospite

Non è inusuale che nel contenitore Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso su Mediaset, capitino litigi, frecciatine, accuse reciproche e dibattiti aperti che facciano discutere non poco.

Protagonista dell’ultimo scontro sarcastico all’interno del programma TV è stata proprio la padrona di casa. Barbara D’Urso è stata attaccata, in maniera ironica, da uno dei suoi ospiti sul piano personale.

Tutto è nato da una simpatica dichiarazione della conduttrice che in diretta ha ammesso una sua lacuna quando era giovane: “Quando sentivo parlare di baci alla francese pensavo fossero tutt’altro. Niente di erotico, bensì credevo fossero quelli fatti con il naso…“

E’ scattato un momento di ilarità nello studio di Pomeriggio Cinque, con grasse risate da parte degli ospiti e del pubblico. Ma poi è intervenuto Leopoldo Mastelloni, noto attore napoletano, con un giudizio piccato sulla D’Urso.

Mastelloni e la gioventù ingenua di Barbara D’Urso: “Eri proprio cretina, non sapevo dove portarti”

Mastelloni, storico attore teatrale e personaggio dalla grande verve ironica, ha subito colto la palla al balzo per attaccare in maniera affettuosa Barbara D’Urso, riguardo alle sue ingenue lacune sulle questioni ‘sessuali’.

“Sei sempre stata una scema, una cretina su questi argomenti. C’è voluto che mettessi al mondo due figli per iniziare a capire un po’ di cose…“.

Una frecciatina, in realtà molto affettuosa, visto che Mastelloni e la D’Urso si conoscono da tantissimi anni, come ammesso dalla stessa Barbara nazionale: “Effettivamente tu Leopoldo mi conosci da quando avevo 15 anni, ti puoi ricordare bene di come ero da giovane”.

Leopoldo Mastelloni ha continuato poi a battere sullo stesso argomento: “Devo dire la verità…Barbara era sinceramente scema. Io l’ho conosciuta che aveva 14 anni…Era così innocente che mi chiedevo a volte dove potevo portarmela”.

Fortunatamente la D’Urso, donna dal carattere spesso forte e focoso, ha preso con simpatia e leggerezza le parole del vecchio amico Leopoldo Mastelloni, che pare essere stato una sorta di padre putativo nel mondo dello spettacolo.