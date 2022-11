“Ho comprato casa di mia nonna con i soldi di OnlyFans”, la confessione dell’ex tronista di Uomini e Donne

Non sarà il primo né l’ultimo a passare da Uomini e Donne a OnlyFans, è proprio grazie al social ad aver fatto la sua fortuna

Una confessione sicuramente inaspettata, che nasconde anche del tenero, l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha trovato la sua fortuna sul social di foto hot che permette evidentemente di guadagnare un bel po’.

Da Uomini e Donne a OnlyFans il passo è breve. Questo è il caso di Lucas Peracchi, ex tronista del dating show di Maria De Filippi che ha trovato la sua fortuna nel social utile per la condivisione di foto hot a pagamento. Grazie ai soldi guadagnati, Lucas è riuscito a coronare un suo sogno: ricomprare la sua casa d’infanzia, quella dei suoi nonni a Borla di Vernasca, in provincia di Piacenza.

Sul social gli arrivano parecchie richieste strambe che è tenuto ad accontentare per l’ammontare di denaro guadagnato. Come raccontato da Leggo.it, infatti, Lucas ha ammesso: “C’è chi mi chiede di spedirgli le mie calze, le mutande. Chi voleva un video dove muovo i pettorali e poi inquadro il piede. Sembra assurdo, lo so, ma mi hanno pagato strabene in quel caso. Sicuramente più di quanto prendevo facendomi il mazzo ore lavorando in cantiere”.

Lucas Peracchi e OnlyFans: Uomini e Donne trampolino di lancio

Indubbiamente Uomini e Donne è stato un trampolino di lancio per tanti, anche per Lucas Peracchi che ha costruito parte della sua carriera -e non solo quella su OnlyFans- proprio sulla popolarità ottenuta grazie al dating show. Nel tempo, infatti, l’ex tronista -che durante la sua annata fu espulso per diffamazione- ha ricevuto tante offerte su più fronti, soprattutto grazie al fisico prestante che non ha mai nascosto, ancor meno sui social.

Lo stesso Peracchi, infatti, ha ammesso di aver ricevuto un’offerta per girare un film porno. Tuttavia, l’ex tronista ha deciso di non accettare perché non se la sentiva di poter prendere parte ad una ripresa così spinta, probabilmente non nelle sue corde. Adesso conserva un sogno ben preciso: “Il mio prossimo sogno è fare il vino in Valdarda”.