Antonella Fiordelisl, pessime notizie in arrivo: sta per succedere. Si annuncia una diretta di fuoco per l’influencer campana

Bisogna riconoscere che da quando è cominciato il Grande Fratello Vip 7, nel bene e nel male, Antonella Fiordelisi non si è mati tirata indietro. Ma da quando è uscito Marco Bellavia si è presa tutta la scena e ora rischia grosso.

Non lo diciamo noi, ma Federica Panicucci che nell’ultima puntata di Mattino Cinque ha dato l’arrivederci al pubblico anticipando alcuni contenuti della diretta per il reality di Canale 5. Arriverà sicuramente una sorpresa molto piacevole per Alberto, ma anche “una sorpresa molto poco piacevole per Antonella Fiordelisi”.

Una frase che ha aperto un mondo perché ora tanti si stanno chiedendo cosa succederà all’influencer campana. Nell’ultima settimana il suo rapporto con Edoardo Donnamaria è diventato sempre più stretto anche se l’ingresso della sua ex, Micol Incorvaia, l’ha mandata nel panico e sono cominciate le prime discussioni. Ora che la situazione sembrava essere tornata tranquilla, ecco il nuovo colpo di scena.

Antonella Fiordelisl, pessime notizie in arrivo: dopo gli ultimi ingressi al GF Vip 7 è cambiata

Una delle ipotesi più concrete che circola sul web è una nuova visita nella casa per lei. Dopo quella del padre la settimana scorsa, che si è conclusa con una frase poco felice sul suo peso e la necessità di mettersi a fare attività sportiva, a chi toccherà? Potrebbe arrivare Alex Nuccetelli, lo storico amico di Francesco Totti ed ex marito di Antonella Mosetti, a chiarire la storia dello scambio di messaggi?

Ci sta, ma si fa strada un’ipotesi anche peggiore. Quella cioè di un provvedimento molto pesante nei suoi confronti. Antonella ha dimostrato chiaramente di non sopportare l’ingresso di Oriana Marzoli perché pensa di essere in competizione con lei e ha visto che si è avvicinata molto ad Antonino Spinalbese.

La Fiordelisi, senza trattenere il suo disappunto per la situazione, si è lasciata andare ad espressioni forti, tipo “io la distruggo, la uccido”. Mai vere minacce fisiche, ci mancherebbe, ma oggi anche in televisione ormai bisogna fare attenzione a quello che si dice. Ecco perché i suoi fans temono il pugno duro da parte della produzione.