Rivoluzione WhatsApp: il nuovo aggiornamento cambierà tutto

Rivoluzione in vista per WhatsApp, l’applicazione più utilizzata al mondo per le comunicazioni ed i messaggi istantanei tra dispositivi

In tutto il mondo, ormai da diversi anni, WhatsApp viene utilizzato quotidianamente in maniera spasmodica. L’applicazione sviluppata dall’azienda Meta ha rivoluzionato il modo di chattare e di comunicare in maniera istantanea.

WhatsApp ha scalzato gli SMS e la messaggistica standard, proprio per la possibilità gratuita di comunicare velocemente. L’unica cosa che serve per utilizzare l’app è una connessione funzionante ad internet, sia da dati mobili che da wi-fi.

Inoltre gli sviluppatori sono pronti ad apportare sempre modifiche ed aggiornamenti importanti a WhatsApp. L’ultima novità è in arrivo a breve e farà contenti un particolare tipo di utenza, che finora non potevano utilizzare l’app di messaggistica in maniera efficace.

Nuovo aggiornamento su WhatsApp: ora sarà utilizzabile anche su tablet Android

La novità è davvero caldissima: nelle scorse ore Meta ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.24.8.

In pratica in questa modifica dell’applicazione, WhatsApp potrà essere utilizzato in maniera semplice e senza azioni sconvenienti anche da chi possiede un tablet con sistema operativo Android.

Il problema precedente era che WhatsApp non potesse essere eseguito su dispositivi senza una scheda SIM o un numero di telefono collegato internamente. Molti tablet infatti non contengono o non vengono usati come dispositivo telefonico, bensì sono utili solo come mini-pc per le funzioni basilari. Ovvero navigare, fare operazioni di ogni genere, utilizzare le applicazioni quotidiane.

Con questo rivoluzionario aggiornamento, WhatsApp sarà invece a disposizione anche dei tablet Android. Infatti il team del servizio di messaggistica istantanea sta lavorando a una versione della modalità companion che consentirà agli utenti di collegare un tablet Android a un account WhatsApp esistente.

Grazie alle nuove funzionalità del client companion sarà finalmente possibile utilizzare WhatsApp su un tablet senza usare un numero di telefono secondario. A breve sarà possibile dunque scaricare la versione Beta testing dal Google Play Store, dove apparirà un nuovo banner all’interno dell’app (che apparirà in un futuro aggiornamento) e informerà gli utenti che una versione per tablet è disponibile per i beta tester.