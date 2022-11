Can Yaman, è finita davvero: il dettaglio sconvolge tutti i suoi fan

Un incredibile dettaglio riguardante Can Yaman ha sconvolto tutti i suoi followers. Infatti adesso sembra essere finita davvero.

Can Yaman ha sconvolto i fan con l’ultimo dettaglio spuntato fuori sui social. Infatti adesso sembrerebbe essere finita davvero. Scopriamo quindi cos’è successo e cosa ci sarà nel futuro dell’attore turco.

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno smesso di seguirsi entrambi su Instagram. Una notizia che ha allarmato tutti i fan, specialmente per quanto riguarda quelli affezionati alla serie Viola Come il Mare. La fiction del prime time di Canale 5 si avvia ormai verso il gran finale della prima stagione ed è stata già confermata e annunciata la seconda stagione. Tuttavia questa mossa dei due attori ha fatto tremare tutti i telespettatori. La serie televisiva non ha registrato numeri strabilianti, nonostante ciò è riuscita ad attestarsi sui 2,8 milioni di spettatori in prime time pari al 16% di share.

Numeri abbastanza positivi se si pensa che a questi si devono aggiungere anche quelli degli stream sulla piattaforma Mediaset Infinity. Quindi il bilancio finale della serie prodotta da LuxVide è piuttosto positivo, al punto che è stata già confermata la seconda stagione. Le nuove puntate sono già in fase di scrittura. Nonostante ciò per vedere in onda il secondo capitolo della serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi, bisognerà attendere il prossimo 2024. Mediaset ha confermato la serie, però la mossa social dei due attori ha insospettito e non poco i telespettatori.

Can Yaman e Francesca Chillemi smettono di seguirsi: a rischio Viola Come il Mare 2?

Come anticipato ampiamente, a preoccupare i fan è la mossa di Can Yaman e Francesca Chillemi che hanno smesso di seguirsi sui social. Infatti i due attori, che fino a qualche settimana fa condividevano foto insieme dal set della fiction, hanno cominciato ad ignorarsi su Instagram, fino ad arrivare al temuto “defollow”. Il gesto ovviamente non è passato inosservato agli occhi dei followers. Quindi è possibile che dietro il segui tolto ci siano dei sorprendenti dissapori tra i due.

Adesso i fan si chiedono se tale situazione potrebbe mettere a repentaglio il futuro della serie televisiva e quindi le nuove puntate della seconda stagione. Al momento sia Can Yaman che Francesca Chillemi hanno scelto di non commentare la notizia. I due attori non hanno proferito parola sul perché abbiano smesso di seguirsi a vicenda sui social, quindi adesso ai telespettatori non resta che attendere.