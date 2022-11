Uomini e Donne, il ritorno di Sossio Aruta: il grande annuncio fa impazzire i fan – VIDEO

L’ex protagonista di Uomini e Donne, Sossio Aruta, ha fatto fatica a trattenere la commozione: ecco l’annuncio del suo ritorno che ha fatto impazzire i fan.

Sossio Aruta lo aveva detto molto chiaramente qualche mese dopo l’uscita da Uomini e Donne. Il mondo dello spettacolo non gli permetteva di potersi guadagnarsi serenamente da vivere, perchè le offerte di lavoro erano troppo discontinue. Per questo motivo aveva preso una decisione che aveva lasciato tutti molto sorpresi.

Sossio si era mostrato nel suo nuovo lavoro, ovvero fare il benzinaio. Aveva sottolineato che, così, era certo di avere lo stipendio a fine mese. Alcuni ammiratori di Sossio Aruta e della compagna Ursula Bennardo erano anche arrivati ad ipotizzare che avessero potuto addirittura fingere una crisi di coppia per aumentare i guadagni come influencer.

Sossio Aruta, l’annuncio del ritorno e l’obiettivo

All’improvviso, Sossio Aruta aveva fatto un annuncio pubblico dal suo canale Instagram. Aveva spiegato in breve la sua esperienza nel mondo del calcio come attaccante. Si era quindi offerto per fare l’allenatore. Dopo un po’ di tempo e tantissime polemiche, era arrivata l’agognata offerta per fare l’allenatore degli Esordienti della Virtus Taranto Calcio.

Ovviamente l’ex protagonista di Uomini e Donne aveva fatto sapere di aver subito accettato l’offerta di lavoro. Qualcosa, però, nel frattempo deve essere successo, tanto che Sossio Aruta è arrivato addirittura ad annunciare il suo ritorno. Ha anche ricordato il suo soprannome, ovvero “Re Leone“, ed ha indicato quale sarà il suo traguardo.

“Se ce l’ho fatta io alla soglia dei 52 anni…”: il consiglio ai suoi fan

Il compagno di Ursula Bennardo ha spiegato di aver ricevuto l’offerta di tornare a giocare come punta centrale per il Qualiano, una squadra che milita nella Prima Categoria della Lega Nazionale Dilettanti in Campania. Il ritorno nel calcio è una scelta molto coraggiosa da parte di Sossio Aruta: come lui stesso ha ricordato, si trova alla soglia dei 52 anni.

Lo sportivo ha spiegato che gli mancano solo una ventina di gol per raggiungere la soglia delle quattrocento reti realizzate in carriera. Oltre alla gioia di questa inaspettata proposta, si aggiunge anche quella di poter finalmente raggiungere un obiettivo che si era sempre prefissato. Ha quindi dato un consiglio ai propri fan: “Non mollate mai!“.

Ecco il video in cui Sossio Aruta annuncia il suo ritorno come calciatore del Qualiano: